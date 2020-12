IPVA 2021 terá redução média de 4,95% no Ceará

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE) informou, nesta terça-feira (29), que os contribuintes terão até o dia 29 de janeiro de 2021 para efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 5%.

Quem optar pelo parcelamento, sem desconto, poderá pagar o imposto em até cinco vezes, sendo a primeira em 10 de fevereiro e a última em 10 de junho.

O boleto de pagamento pode ser emitido a partir de 1º de janeiro pelo aplicativo "Meu IPVA", disponível para download na Play Store e App Store, ou pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) será gerado mediante a informação do chassi do veículo ou da combinação do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) com a placa.

Mais de 2,2 milhões de veículos tributados

A tributação por meio do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores recairá sobre 2.255.764 veículos em todo o Ceará no ano que vem, de acordo com a Sefaz.

A previsão da Pasta é arrecadar em torno de R$ 1,12 bilhão com o imposto, sendo que metade vai para os cofres estaduais e a outra metade fica com os municípios nos quais os veículos têm sede.

De acordo com a titular da Secretaria da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, a base de cálculo do IPVA sofreu redução média de 4,95%. "Nós observamos uma queda na venda de veículos que transborda para a base de cálculo do IPVA, então em 2021 houve redução de 4,95%", explica.

A maior parte da frota tributada é composta por motocicletas (48,7%), seguida pelos automóveis (33,4%).