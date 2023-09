IPCA de agosto de 2023 em Fortaleza registra maior inflação do Brasil; gasolina puxa alta nos preços

A divulgação nesta terça-feira (12) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) trouxe Fortaleza como a capital do Brasil com a maior alta percentual de agosto de 2023, com 0,74%, número mais de três vezes maior do que a média nacional, que fechou o mês com aumento de 0,23%.

Os dados foram revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que atribui à alta nos preços da gasolina (+ 4,98%) e da energia elétrica residencial (+ 2,76%) como principais responsáveis pela inflação na cidade cearense.

No que diz respeito aos setores pesquisados pelo IBGE, educação (+ 2,59%) e transportes (+ 2,08%) tiveram as maiores elevações em Fortaleza. Segundo o IBGE, a retomada dos semestres letivos, a alta da gasolina e os preços praticados pelos serviços de táxi na capital foram decisivas para o aumento.

No caso dos transportes, o instituto analisou que a alta nacional de 0,34% no segmento deve-se, dentre outros fatores, ao reajuste de 20,19% nas tarifas em vigor desde o último dia 24 de julho na capital.

Ao todo, dos nove segmentos pesquisados pelo IBGE, o IPCA em Fortaleza avançou em sete deles. Alimentação e bebidas e artigos de residência foram os dois que registraram queda no índice, ambos com redução de 0.59% no mês.

Confira os dados do IPCA de agosto em Fortaleza:

Educação: + 2,59%;

Transportes: + 2,08%;

Saúde e cuidados pessoais: + 1,04%;

Habitação: + 0,77%;

Vestuário: + 0,74%;

Comunicação: + 0,45%;

Despesas pessoais: + 0,31%;

Alimentação e bebidas: - 0,59%;

Artigos de residência: - 0,59%.

Recordes de alta

Esta foi a segunda maior alta no IPCA em Fortaleza em 2023, atrás apenas de janeiro, quando o índice subiu 0,86%. No acumulado do ano, a cidade cearense acumula elevação de 3,62%, atrás apenas de Aracaju (SE), líder no aumento do IPCA em 2023, com 3,87%.

Assim como em Fortaleza, os maiores impactos para o índice em agosto no Brasil vieram da energia elétrica residencial, cujos preços ficaram, em média, 4,59% mais caros em agosto. O IBGE credita a esses números o "fim da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas do mês anterior".

A gasolina também foi responsável por puxar para cima os dados do IPCA. O combustível, que passou pelos últimos meses por fim da desoneração de impostos e foi reajustado nas refinarias da Petrobras, subiu no mês passado no território nacional 1,24%

Na contramão está o setor de alimentação e bebidas. No País, a redução média no segmento foi de 0,85%, com destaque para batata inglesa (- 12,92%) e feijão carioca (- 8.27%). O leite longa vida também está mais barato, e registrou queda de 3,35%.

Das 16 capitais pesquisadas pelo IBGE, apenas Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) registraram deflação em agosto. As cidades tiveram redução no índice de 0,08% e 0,04%, respectivamente.

