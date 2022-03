Indústria cearense cresce em 2021 quase o triplo da nacional

A indústria foi o setor com maior alta no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em 2021. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) nesta terça-feira (22), houve um crescimento de 13,35% em comparação ao resultado de 2020.

O resultado da indústria cearense foi superior ao registrado no Brasil. No nível nacional, a indústria teve um crescimento de 4,5% no ano de 2021.

Os segmentos de eletricidade, gás e água e construção civil tiveram as principais altas, de 29,32% e 15,06%, respectivamente. Em contraponto, a extração mineral teve queda de 21,08% em 2021.

Serviços e agropecuária

O setor de serviços também colaborou para a alta de 6,63% no PIB, divulgada nesta terça pelo governador Camilo Santana. Os serviços cresceram 5,96% no Ceará no ano passado, enquanto o crescimento a nível nacional foi de 4,77%.

A agropecuária teve queda de 4,71% durante o ano, motivada principalmente pela falta de chuvas e pelo aumento nos custos de produção diante de matérias-primas dolarizadas. No Brasil, o setor teve leve crescimento de 0,2%.

Para 2022, a expectativa do Ipece é que o PIB cearense feche em alta de 1,25%, enquanto o nacional deve crescer 0,5%. A perspectiva de desaceleração se manteve da projeção feita pelo instituto em dezembro do ano passado; uma nova projeção será feita em junho, contando com os efeitos da inflação e da guerra na Ucrânia.

Crescimento da indústria

O analista de indústria do Ipece, Witalo Paiva, explica que o resultado da indústria cearense é explicado pelo bom desempenho das atividades, mas também tem influência da base de comparação. A alta é tão expressiva em comparação a 2020 porque o setor sofreu mais no primeiro ano de pandemia.

O segmento que teve maior crescimento foi o de energia, gás e água, o que se explica pela crise energética que o país passou no ano passado. “Foi um resultado positivo que o estado alcançou diante da crise energética, porque o Estado é produtor de energia”, detalha.

A construção civil também se destacou, puxada principalmente por investimentos públicos do estado no setor, conforme o analista. Segmento mais relevante dentro da indústria, a transformação merece uma análise especial.

“Nosso principal segmento industrial, que é a de transformação, merece reflexão porque viveu dois momentos. Fecha o ano positivo, mas esse crescimento foi obtido em decorrência de um crescimento muito forte no primeiro trimestre e uma desaceleração no segundo trimestre. Tem a ver com o próprio processo de reabertura da economia, tivemos uma realocação de demanda para o setor de serviços”, coloca.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) em busca de comentários sobre o tema e aguarda retorno.

Serviços

O setor de serviços representa 77,8% do PIB cearense e obteve bons resultados durante o ano de 2021. Conforme o analista de serviços do Ipece, Alexsandre Lira Cavalcante, ocorreu uma desaceleração no final do ano após um segundo trimestre com resultados elevados.

O comércio teve crescimento 8,59%, mas, segundo Alexsandre, foi uma alta muito concentrada em dois segmentos específicos: materiais de construção e automóveis. Todos os outros segmentos registraram queda.

Houve alta de 10,80% no segmento de transportes, principalmente no segmento aéreo. “É muito bem explicado por causa do serviço de correios, as pessoas se acostumaram a comprar pela internet”, coloca o especialista.

Intermediação financeira e administração pública tiveram altas de 6,73% e 5,30%, respectivamente. O segmento de alojamento e alimentação teve queda 5%. Alexsandre explica que a retomada no setor de serviços é rápida.

“É muito diferente a reação do setor de serviços para outros setores que exigem planejamento. Setor de serviços contrata rápido e como boa parte é intangível, se adapta muito rápido ao momento de retomada”, diz.

Agropecuária

A agropecuária acumulou queda no ano passado. Para a analista de agropecuário do Ipece, Cristina Lima, o baixo volume de chuvas e o aumento nos custos de produção impactaram as culturas cearenses, que, em sua maioria, são de sequeiro.

O aumento nos custos de energia elétrica e na importação de fertilizantes e agrotóxicos em razão da valorização do dólar também impactaram o setor de agricultura. O que permitiu que a queda no ano passado fosse menor foi a pecuária.

“Para salvar o setor agropecuária, tem a pecuária. Há seis anos a pecuária vem tendo crescimentos. Nos anos anteriores, muito influenciado pelo leite e, nos últimos dois anos, puxado por aves e ovos”, afirma.