Alta do diesel pode inviabilizar obras no Ceará, diz setor de construção pesada

O setor da construção pesada está preocupado com a disparada do preço do diesel após o reajuste da Petrobras.

Além dos altos custos do asfalto, que já há vários meses vêm pressionando o setor da construção pesada no Ceará, a cotação do óleo diesel poderá inviabilizar a realização de obras, de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe-CE), Dinalvo Diniz.

"O asfalto já é um problema que vem de longa data e não é resolvido e, agora, soma-se com o aumento do diesel. Não há condições de tocar uma obra com variações dessa intensidade nos preços dos insumos. Para algumas empresas, torna-se inviável", diz.