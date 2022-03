PIB do Ceará cresce 6,63% em 2021 e supera índice nacional, diz Camilo Santana

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará registrou um crescimento de 6,63% no ano passado, em comparação a 2020. O índice estadual é superior ao nacional observado no mesmo período, 4,6%. As informações foram reveladas pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), nesta terça-feira (22), durante a transmissão que realiza semanalmente nas redes sociais.

O resultado superou o projetado, em julho de 2021, pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas da Universidade de Fortaleza (Unifor), que previa um aumento de 5,8% para o ano passado.

"Isso é muito bom! Mostra que nós estamos no caminho certo. Sei que os desafios são enormes. Queremos trabalhar ainda mais para gerar emprego para as pessoas, para que o Estado possa crescer", comemorou o político.

Resultado acima do avanço nacional

O aumento do PIB do Estado se manteve acima do registrado nacionalmente durante os quatro trimestres de 2021, conforme dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e pelo gestor.

O índice aponta que no quarto e último trimestre de 2021, entre os meses de outubro a dezembro, o PIB cearense aumentou 3,44%, em comparação ao mesmo intervalo de 2020. Já o Brasil, cresceu somente 1,6%, segundo Camilo Santana (PT).

No terceiro semestre, o Ceará alcançou um crescimento de 4,78%, número superior ao observado nos últimos três meses do ano. Entre julho e setembro do 2021, o País registrou uma alta de 4%, ante igual período no ano anterior, revelou o governador na época.

Ainda segundo o chefe do Executivo, o Ipece deve realizar uma coletiva de impressa logo mais, às 16h, para revelar todos os detalhes sobre o PIB do Ceará em 2021.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste