PIB do Ceará cresce 4,78% no terceiro trimestre de 2021, índice superior ao nacional , afirma Camilo

Entre os meses de julho a setembro de 2021, portanto no terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará registrou um crescimento de 4,78%, ante igual período de 2020.

Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, que engloba os meses de abril, maio e junho de 2021, o avanço no terceiro tri foi de 3,25%.

Os números referentes ao desempenho da atividade econômica cearense foram divulgados pelo governador Camilo Santana (PT), durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (15).

Avanço superior ao nacional

O chefe do Executivo comemorou o avanço da economia do Estado, mesmo em um contexto de recuperação devido à pandemia de Covid-19. E endossou que o PIB do Ceará vem, inclusive, avançando mais rapidamente que o do Brasil.

Segundo ele, o PIB do Brasil cresceu 4% no terceiro trimestre de 2021, ante igual período do ano passado, ficando, portanto, abaixo dos 4,78% anotados no Ceará.

Já na comparação entre o terceiro e segundo trimestres deste ano, o PIB do Brasil caiu 0,1%. Enquanto isso, o PIB do Ceará avançou mais de 3%.

"Esse dado mostra os resultados que o Ceará tem alcançado, crescimento da sua indústria, aquecimento em serviços, fortalecendo a economia, e o mais importante: que tudo isso se transforma em empregos para a população do Estado do Ceará", comemorou Camilo.

Para todo o ano de 2021, somou o governador, a previsão é que o PIB do Estado registre um crescimento de 6,24%, superando em quase dois pontos percentuais o avanço projetado para o Brasil, que é de 4,65%.

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) vai detalhar os dados do PIB do Ceará em coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira (16).

