Imposto zero: Le’Loyn Parfums promove mega descontos de até 80%

Em comemoração ao Dia Livre de Impostos (DLI), que acontece na próxima quinta-feira, 6 de junho, a Le'Loyn Parfums oferece uma seleção exclusiva de perfumes importados com preços especiais com até 80% de desconto. O evento, conhecido como dia do imposto zero, consolidado no calendário do varejo brasileiro, é marcado pela redução dos impostos sobre os produtos, tornando-os mais acessíveis ao consumidor.

A Le'Loyn Parfums apresenta um acervo de marcas internacionais renomadas, como Hugo Boss, Azzaro, Mercedes, Tommy Hilfiger, Marina de Bourbon, Montblanc, Coach, entre outras. Para os clientes mais exigentes, a loja também oferece um mix sofisticado de marcas premium, como Sisley, Loewe, Xerjoff, Prada, Creed, Amouage, Hermès, Versace, Dolce & Gabbana, Givenchy, Shiseido, Dior e Gucci.

Confira algumas das ofertas:

- Montblanc Presence Eau de Toilette 75ml: de R$ 699 por R$ 399

- Azzaro Por Homme Eau de Toilette 30ml: de R$ 169 por R$ 98

- Shakira Dance Moonlight Deo Cologne 80ml: de R$ 199 por R$ 89

- Hugo Boss Bottled Eau de Parfum 50ml: de R$ 529 por R$ 369

- Bottega Veneta Eau de Parfum Fem 75ml: de R$ 2.400 por R$ 720

- Prada Candy Floral Eau de Toilette 80ml: de R$ 869 por R$ 599

- Amouage Crimson Rocks EDP 1000ml de R$ 2.727 Por R$ 1.908,90

- Burberry Mr Burberry Eau de Parfum 50ml de R$ 629 Por R$ 399

- Mediterraneo Antonio Banderas Eau de Toilette 100ml de R$ 219 Por R$ 119

- CK Eternity Eau de Toilette Masc. 50ml de R$ 469 Por R$ 319

- Givenchy Very Irresistible Eau de Toilette 30ml de R$ 429 Por R$ 299

A gestora de Marketing da perfumaria, Isabelle Rebouças, afirma que a expectativa para o Dia Livre de Impostos é alcançar o maior número de consumidores. “Planejamos proporcionar uma satisfação incomparável com descontos excepcionais em produtos das marcas mais desejadas do mundo. Ou seja, adquirindo luxo com preços extremamente acessíveis. Esperamos atrair novos consumidores para essa experiência de sofisticação e exclusividade da Le'Loyn Parfums. Estamos entusiasmados em transformar desejos em realidade e consolidar ainda mais a nossa posição como referência em fragrâncias de alta qualidade”, explica.

A marca, referência no mercado de perfumaria de luxo em Fortaleza e reconhecida entre as perfumarias de nicho, oferece atendimento personalizado para atender às necessidades de cada cliente.

Na ocasião, todas as cinco unidades em Fortaleza e o atendimento on-line — com entrega para todo o Brasil — estarão disponíveis para facilitar as compras.

Lojas físicas:

● Shopping Iguatemi — Piso L1

● Shopping RioMar Fortaleza — Piso L1

● Shopping RioMar Kennedy — Piso L1

● Via Sul Shopping — Piso L2

● Maison Le'Loyn Parfums — Rua Leonardo Mota, n.º 2450, Dionísio Torres

Serviço:

Dia Livre de Imposto - Le’Loyn Parfums

● Instagram: @leloynparfums

● WhatsApp: (85) 98609-8272

● Site: https://leloynparfums.com.br/

● Linktree: https://linktr.ee/leloyn