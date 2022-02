Imposto de Renda 2022: Informe de rendimentos do INSS disponível

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem acessar o informe de rendimentos de 2021 para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022.

Para acessar o documento, é necessário realizar login no site ou aplicativo Meu INSS, utilizando a conta gov.br. Por meio da plataforma, é possível visualizar e imprimir o informe.

O informe de rendimentos é um dos principais documentos para o preenchimento da declaração de IRPF. Nele, estão discriminados todos os pagamentos recebidos no ano, incluindo quanto foi retido de imposto de renda e quanto foi pago ao INSS.

As empresas têm até o último dia útil de fevereiro para enviar o documento para os empregados. As regras para a declaração do IRPF neste ano serão divulgadas pela Receita Federal nesta sexta-feira (25).

Como conferir o informe de rendimentos?

Os aposentados e pensionistas podem ter acesso ao documento acessando o https://meu.inss.gov.br/. No site, é necessário realizar login com a conta gov.br e, caso o usuário ainda não tenha conta, é possível realizar um novo cadastro preenchendo as informações solicitadas.

Na tela principal após o login, é necessário clicar no ícone "Extrato de imposto de renda". Então, basta selecionar o ano desejado para que o extrato apareça.

Clique em "baixar PDF" para salvar o documento no computador ou celular.