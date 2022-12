Hotel de luxo do México pretende abrir unidade em Camocim; diárias de R$ 7,4 mil

O Ceará pode ganhar um novo hotel de luxo. Segundo o secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho, a rede Nômade, que possui uma unidade em Tulum e outra em Holbox, ambas no México, está interessada em construir um empreendimento no Ceará.

O destino, dessa vez, deve ser o município de Camocim, no litoral oeste do Estado. Conforme Arialdo, a empresa teria assinado protocolo de intenção referente ao projeto há cerca de 60 dias.

A ideia é que o hotel tenha 60 quartos e seja construído com recursos privados. A expectativa de Pinho é que as obras iniciem em até um ano e meio. Os detalhes do projeto e do investimento não foram divulgados.

Procurada, a rede não retornou os contatos da reportagem até esta publicação.

Nômade Tulum

Segundo o site do hotel em Tulum, o empreendimento está localizado no ponto mais ao sul da Riviera Maya, "em um trecho de areia branca e água turquesa". O conceito do empreendimento é "conectar a natureza, a cultura e as pessoas através de uma abordagem holística para criar espaços sustentáveis".

A rede também oferece programas de bem-estar em forma de retiros mensais. Os pacotes incluem atividades como ioga matinal, condicionamento físico de corpo inteiro, respiração; práticas da Tenda da Gratidão e cura pelo som; e práticas ancestrais, como cerimônias de cacau e temazcal (local para realização de banhos a vapor).

"Nosso espaço centrado no humano foi concebido como um habitat temporário para nossa comunidade global de viajantes que buscam se reconectar consigo mesmos, uns com os outros e com o universo", diz o texto de apresentação.

"Organizamos uma série de atividades, cerimônias e reuniões para tirar você da cabeça, do telefone, do corpo e entrar em contato com um modo de vida tranquilo, fundamentado e tranquilo".

O projeto arquitetônico ainda é pensado para preservar a natureza do entorno.

Diárias de até R$ 7.481

O hotel possui reservas disponíveis na plataforma Booking. Em simulação feita pela reportagem, os custos da hospedagem por seis noites, entre os dias 15 e 21 de janeiro de 2023, podem custar de R$ 13.810 a R$ 44.890, sem impostos e taxas, dependendo da acomodação escolhida.

O hotel dispõe de cinco opções de quartos diferentes. A Barraca de Camping Deluxe é totalmente mobiliada, sombreada e construída em uma plataforma elevada, além de ser equipada com uma cama queen-size, roupa de cama e banho. Esta opção, para as datas mencionadas, custa R$ 13.810 mais impostos e taxas.

A Suíte Tierra fica a apenas "alguns passos do mar, com espaços ao ar livre de areia". O quarto possui janelas que vão do chão ao teto e piscina privativa. Esta opção, para as datas mencionadas, custa R$ 30.828 mais impostos e taxas.

A Suíte Aire fica no segundo ou terceiro andar do empreendimento, "escondida entre a selva e o mar". Também conta com quarto, banheiro, área de estar ao ar livre e piscina privativa. Esta opção, para as datas mencionadas, custa R$ 33.500 mais impostos e taxas.

A Suíte Master, além de piscina privativa e área de convivência externa, conta com toque especiais em cada unidade. Esta opção, para as datas mencionadas, custa R$ 39.071 mais impostos e taxas.

Por fim, a acomodação Premier Floresta é uma unidade que inclui quarto, um banheiro e um lavabo, sala de estar e jantar e cozinha completa. O espaço exterior conta com piscina privativa. Esta opção, para as datas mencionadas, custa R$ 44.890 mais impostos e taxas.

