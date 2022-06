Novo hotel de luxo na Praia de Icaraizinho vai abrir 150 vagas

A nova unidade da rede de hotéis de luxo Carmel, em Icaraizinho de Amontada, deve gerar cerca de 150 vagas de emprego na fase de operações. As obras devem iniciar ainda este ano com inauguração prevista para o início de 2025.

O novo hotel, que deverá ter cerca de 70 apartamentos, é o principal plano de expansão da rede para os próximos anos.

Apesar de não haver previsão para o início do recrutamento, os interessados podem enviar currículo para participar de eventuais seleções para o endereço eletrônico vagas@carmelhoteis.com.br.

O gerente comercial do grupo Carmel, Humberto Egydio, aponta que os projetos arquitetônico e paisagístico, assinados por João Armentano e Alex Hanazaki, que já colaboraram na unidade da rede na Taíba, ainda estão em fase de desenvolvimento. Ele adiantou, contudo, que o objetivo é unir a experiência de uma hospedagem completa com um hotel na beira da praia.

"O nosso foco no Carmel Icaraizinho é fazer a junção de um hotel totalmente pé na areia, em uma praia que é considerada paradisíaca, e trabalhar muito forte a hospedagem, com apartamentos bem diferentes do que a gente tem na hotelaria nacional", afirma.

Ele acrescenta que diversos estudos foram realizados e que as suítes serão inspiradas em cabanas e casas na árvore, por exemplo.

Escolha da praia

Alguns dos motivos que fizeram a marca cearense, que já possui cinco unidades no Estado, escolher a Praia de Icaraizinho como novo destino foram:

O perfil de vila de pescadores

A temperatura morna das águas

A tranquilidade

Os ventos favoráveis à prática de esportes aquáticos, como kitesurf

"Quando a gente estava na fase de pesquisa, chegamos a olhar terrenos em algumas outras praias, mas vimos oportunidade em Icaraizinho, que é de frente para o mar, privativo. Deu o 'match' e começamos a pensar no Carmel Icaraizinho", detalha Egydio.

Além da construção do Carmel Icaraizinho, o Carmel Chame, localizado na Praia do Barro Preto, em Aquiraz, também vai passar por uma reforma como parte do plano de expansão da marca. Na unidade, serão construídos mais bangalôs e um novo spa.

Em 2019, o Carmel Charme passou a fazer parte do portfólio da Virtuoso, rede que engloba os principais destinos de luxo do mundo e reconhece os empreendimentos que oferecem serviços personalizados de alto padrão.

Recuperação

O lançamento do Carmel Icaraizinho acontece em meio a uma forte recuperação da ocupação da rede no pós-pandemia. Segundo o gerente comercial do grupo, uma das surpresas positivas é a continuidade da movimentação mesmo em períodos de baixa estação.

"A pandemia como um todo teve um resultado muito importante, porque os clientes passaram a conhecer os produtos do Brasil. Então, a gente enxergar como positivo, não a pandemia em si, mas esse novo movimento dos brasileiros", explica Egydio.

Com as viagens nacionais em alta, a participação de brasileiros no perfil dos clientes tem alcançado cerca de 95% hóspedes da rede esse ano.

Questionado se o grupo possui planos para chegar em outras cidades do Estado, Egydio pontua que a diretoria segue monitorando oportunidades, mas focada no Carmel Icaraizinho.

"A nossa diretoria tem uma cultura de sempre querer essa expansão, mas nesse momento a gente está focado na ampliação do Carmel Charme e nesse novo projeto do Carmel Icaraizinho, o que não quer dizer que se uma oportunidade aparecer a gente não vai abraçar essa oportunidade", acrescenta.

