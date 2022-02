Investimento estrangeiro em hotéis de luxo aquece economia de Fortim

Seguem a todo vapor os investimentos estrangeiros no turismo de Fortim, litoral leste do Ceará. Inaugurado no fim do ano passado, o hotel de luxo Jaguaríndia Village é o mais novo de uma série de empreendimentos de grande porte que vem dinamizando a economia daquela região e gerando empregos.

O hotel recebeu investimentos de R$ 50 milhões de um grupo de investidores franceses. Durante os três anos de construção, foram gerados 100 empregos e hoje, mais de 80 pessoas integram o quadro da empresa. Em torno de 90% da mão de obra são formados por profissionais locais.

Legenda: Jaguaríndia, um dos hotéis do grupo francês em Fortim Foto: Divulgação

PIB em expansão

É justamente pelo turismo que a pequena cidade vem registrando bons resultados na economia. De acordo com dados do IBGE, o PIB de Fortim saltou quase 23% entre 2017 e 2019, ano com os dados mais recentes da pesquisa PIB dos Municípios.

Com ventos pujantes e belas paisagens, o município tornou-se um dos pontos de atração para kitesurfistas no Estado. A evolução na infraestrutura hoteleira ajuda a trazer ainda mais turistas. E eles vêm de várias partes do Brasil e do mundo.

Esses hotéis se notabilizam pela pegada moderna e sustentável, com foco no público de alto poder aquisitivo. No caso do Jaguaríndia, as diárias partem de R$ 2.300.

Somente o grupo francês dos empresários Celian Chaufour e Jean-Michel Chaufour detém outros dois hotéis em Fortim, o Vila Selvagem e o Jaguaribe Lodge, todos de alto padrão.

Os Chaufour deixaram a França em 2007 para morar em Pontal do Maceió, uma vila de pescadores em Fortim. Três anos depois, abriram o primeiro hotel, iniciando a transformação do turismo naquela área. Ao todo, os empreendimentos empregam mais de 500 pessoas no Ceará.