Governo eleva para US$ 1 mil cota de compras no exterior trazidas como bagagem

O Governo Federal elevou as cotas de isenção para as mercadorias trazidas ao Brasil como bagagem acompanhada de US$ 500 para US$ 1 mil, valendo para quando o viajante ingressar no País por via aérea ou marítima.

Essa cota havia sido fixada em US$ 500 há 26 anos, sem modificação até então.

A mudança foi possível com a publicação de uma portaria no último dia de 2021. O texto também traz a elevação das cotas de isenção para mercadorias adquiridas em lojas francas (duty free) trazidas por via terrestre, fluvial ou lacustre, de US$ 300 para US$ 500.

De acordo com o Governo Federal, as novidades buscam readequar os valores até então vigentes, minimizando o efeito inflacionário ocorrido no mundo nas últimas décadas.

