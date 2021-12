Quase 2 mil voos foram cancelados no mundo só neste domingo (26) devido à propagação da Ômicron

Somente neste domingo (26), quase 2 mil voos foram cancelados no mundo devido à variante ômicron do coronavírus. Destes, mais de 570 eram relacionados com os Estados Unidos, entre viagens internacionais ou domésticas. Os dados são do relatório mais recente do site Flightaware.

Leia mais Em todo o fim de semana prolongado de Natal, mais de 7 mil voos foram cancelados em todo o mundo devido à nova ameaça da Covid-19. Muitas companhias aéreas foram obrigadas a deixar pilotos, comissários de bordo e outros funcionários em quarentena, depois que os trabalhadores foram expostos à doença. As empresas Lufthansa, Delta e United Airlines cancelaram diversos voos. Segundo o Flightaware, somente a United Airlines teve que cancelar 439 voos na sexta-feira (24) e sábado (25), quase 10% das viagens programadas. "O pico de casos de ômicron em todo país esta semana teve um impacto direto nas nossas tripulações e nas pessoas que dirigem nossas operações", afirmou a empresa em um comunicado, no qual afirma que busca soluções para os passageiros afetados. Europa lidera infecções A Europa é atualmente a região com mais casos, com mais de três milhões nos últimos sete dias, 57% do total mundial, assim como a maior quantidade de mortes, seguida por Estados Unidos e Canadá (1,4 milhão de novos contágios). A França superou a marca de 100 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas no sábado de Natal, um número sem precedentes. O governo avaliará a situação em uma reunião na segunda-feira (27).