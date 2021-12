França tem pico da pandemia e registra 100 mil casos diários de Covid-19

A França superou a marca de 100 mil contaminações diárias de Covid-19, registrando uma piora da pandemia do novo coronavírus no país. As informações são do G1.

Neste sábado (25), dia do Natal, foram registrados 104.611 novos casos na França, e segundo a agência sanitária do país, o número de contaminações diárias dobrou nas últimas três semanas.

Com a chegada da variante ômicron, a França tem acumulado recordes consecutivos no número de contaminações. Para conter a situação da pandemia, o governo francês tem apostado na exigência do passaporte de vacina e na terceira dose do imunizante.