Homem armado é preso ao tentar invadir castelo da Rainha Elizabeth, na Inglaterra

Um homem armado foi preso na manhã deste sábado (25) ao tentar invadir o Castelo de Windsor, na Inglaterra, onde a Rainha Elizabeth II celebra o Natal com a família. De acordo com a polícia inglesa, ele não conseguiu entrar em nenhum prédio da propriedade. As informações são do O Globo.

Segundo as autoridades, o jovem tem 19 anos e é morador de Southampton, que fica a cerca de uma hora de distância de Windsor.

"Uma investigação está em andamento após este incidente e estamos trabalhando com colegas da Polícia Metropolitana", explicou a subtenente Rebecca Mears ao jornal britânico The Guardian.

Também conforme a polícia inglesa, os membros da família real foram informados sobre o episódio. O homem foi capturado suspeito de invasão e posse de arma.

Invasão nos anos 1980

A situação faz relembrar uma invasão que aconteceu em 1982 no Palácio de Buckingham. Na ocasião, o pintor e decorador de ambientes Michael Fagan burlou o esquema de segurança da propriedade duas vezes.

Na primeira, entrou na sala do local e bebeu meia garrafa de vinho antes de sair sem ser notado. Na segunda, foi ao quarto da Rainha Elizabeth II enquanto ela estava dormindo.

Michael Fagan passou três meses em um hospital psiquiátrico antes de ser liberado. Na época, invadir o palácio não era considerado crime, e sim uma contravenção, o que mudou em 2007, como todos os protocolos de segurança do prédio.

