Rainha Elizabeth recusa prêmio de 'Velhinha do Ano': "a pessoa é tão velha quanto se sente"

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, disse não se encaixar nos critérios do prêmio "Velhinha do Ano", concedido por revista britânica voltada à terceira idade, e recusou a indicação. As informações são do G1.

A Oldie Magazine divulgou nesta terça-feira (19) uma carta assinada por Tom Laing-Baker, secretário pessoal de Elizabeth II, em que a monarca agradece ter sido lembrada, mas reforçou haver "outras pessoas que mereçam mais".

"Sua Majestade acredita que a pessoa é tão velha quanto se sente, e portanto a rainha não acredita que cumpre os critérios relevantes para poder aceitar e espera que você encontre um destinatário mais merecedor", disse a carta.

O mesmo reconhecimento já foi dado a cientistas, atletas, celebridades e até para o príncipe Phillip, ex-marido da rainha.

Jubileu de platina

A homenagem à monarca foi pensada como um reconhecimento pelo seu papel de liderança durante a pandemia de Covid-19 e uma preparação para seu jubileu de platina, no próximo ano.

Após sete décadas no poder, a rainha Elizabeth II já tem o reinado mais longo da história do Reino Unido.