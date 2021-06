Rainha Elizabeth usa espada para cortar bolo em evento do G7 no Reino Unido

A rainha Elizabeth II usou uma espada para cortar um bolo durante o evento do G7, que reúne líderes dos sete países mais ricos do Ocidente. O fato aconteceu na última sexta-feira (11), na região da Cornualha, sudoeste da Inglaterra, no Reino Unido, onde o encontro é realizado.

Durante o evento, a monarca esteve acompanhada da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e da duquesa de Cornualha, Camilla. Ela insistiu em utilizar o objeto mesmo depois de ter sido avisada que poderia usar uma faca.

"Eu sei que tem!", afirmou a rainha Elizabeth ao cortar o bolo com a espada, arrancando risos das pessoas que estavam na ocasião.

Grupo prevê doar 1 bilhão de imunizantes

No G7, os representantes das nações devem tratar sobre vacinas contra a Covid-19. Inclusive, o grupo prevê doar 1 bilhão de imunizantes para cerca de 100 países de baixa renda, até o fim de 2022. O número representa menos de 1 décimo do que espera a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O jantar com o G7 foi o primeiro encontro dela com líderes estrangeiros desde o início da pandemia, no fim de 2019. A monarca tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há dois meses.

Aos 95 anos, ela perdeu há dois meses seu marido, o príncipe Philip, com quem ficou casada por 73 anos. Ele completaria 100 anos na última quinta-feira (10).