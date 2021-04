Morre príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, aos 99 anos

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morreu aos 99, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (9). A causa do falecimento ainda não foi revelada. Em fevereiro deste ano, ele chegou a ser internado no hospital King Edward VII preventivamente após sofrer um mal-estar.

O Príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca, bisneto da rainha Victoria (como a própria rainha Elizabeth II), nasceu em uma mesa de cozinha na ilha de Corfu, em 10 de junho de 1921.

Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1922, foi retirado da ilha em uma caixa de laranjas com o restante da família em um navio britânico, quando o tio, o rei Constantino I da Grécia, avô da rainha da Espanha, teve que partir para o exílio.

Legenda: Comunicado postado em rede social oficial da família real Foto: Reprodução/Twitter

No Twitter e no site oficial da família real, uma comunicado foi publicado sobre o acontecimento. "É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor".

Príncipe passou por internação por precaução

Legenda: Família real comunicou a morte do príncipe nesta sexta-feira (9) Foto: AFP

Em fevereiro deste ano, o príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth II, foi internado no hospital King Edward VII e passou um mês em internação após sofrer um mal-estar.

O príncipe Philip abandonou as atividades reais em agosto de 2017, após ter participado em mais de 22.000 atos relacionados ao cargo de cônjuge desde 1952, quando aesposa chegou ao trono. Ele acompanha a rainha esporadicamente em alguma aparição pública.

Em junho de 2017, o príncipe foi hospitalizado por duas noites por causa de "uma infecção relacionada a uma patologia existente". Em 2018, fez uma cirurgia no quadril. Em janeiro de 2019, sofreu um grande acidente quando a Land Rover colidiu com outro veículo que saía de uma trilha da propriedade real de Sandringham.

O veículo do príncipe capotou, mas Philip saiu ileso do acidente e depois renunciou à sua carteira de motorista. No final de dezembro, se internou no hospital King Edward VII e ficou em observação "devido a problemas de saúde pré-existentes", segundo o palácio.