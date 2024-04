Israel lança ataque contra o Irã, diz mídia americana

Israel lançou um ataque contra o Irã em retaliação ao bombardeio que sofreu no fim de semana por parte desse país, relataram meios de comunicação americanos na noite desta quinta-feira (18).

As redes de televisão ABC e CBS News informaram sobre os ataques perpetrados nas primeiras horas desta sexta-feira (19) no Oriente Médio, citando funcionários do alto escalão dos Estados Unidos. A Casa Branca e o Pentágono não comentaram as informações até o momento.

Em resposta, o Irã ativou seu sistema de defesa aérea sobre várias cidades, segundo as mídias estatais locais, depois que a emissora oficial do país informou que explosões foram ouvidas perto da cidade de Isfahan, no centro do país. No entanto, uma autoridade iraniana relatou à Reuters que elas foram causadas pelo próprio sistema de defesa aérea.

Segundo veículos públicos da nação islâmica, três drones sobre a cidade central de Isfahan foram abatidos.

Um alto funcionário iraniano detalhou à Reuters que o Irã não planeja contra-atacar imediatamente, enquanto a mídia estatal teve uma resposta inicialmente moderada ao ataque. A fonte do jornal ainda lançou dúvidas sobre se Israel é realmente o responsável pelo caso.

"A origem estrangeira do incidente não foi confirmada. Não recebemos nenhum ataque externo, e a discussão inclina-se mais para a infiltração do que para o ataque", afirmou o indivíduo, que não teve a identidade revelada.

Também conforme a agência de notícias, na maioria dos comentários oficiais e reportagens do Irã, não houve menção a Israel e a televisão estatal transmitiu analistas e especialistas que pareciam desconsiderar a escala.

O que motiva o ataque?

A ofensiva desta sexta-feira seria uma suposta resposta de Israel ao ataque do Irã, que, no último fim de semana, lançou centenas de mísseis e drones contra o território israelense. A maioria deles foi interceptada. Após a ação, autoridades israelenses advertiram que o país atacaria a nação islâmica.

O envio dos explosivos contra o território judeu seria a reação iraniana contra um ataque que destruiu seu consulado em Damasco, na Síria, e que fora atribuído a Israel.