Governo do Ceará ainda não definiu se feriados de 19 e 25 de março estão mantidos

O Governo do Ceará não decidiu, até esta terça-feira (9), se os feriados de 19 e 25 de março serão mantidos. O Diário do Nordeste demandou à Casa Civil, que afirmou que não há definição até o momento.

O feriado de 19 de março, Dia de São José, é válido para alguns municípios cearenses, como Fortaleza. Já 25 de março, que marca a Data Magna do Ceará, é feriado estadual.

Devido à piora no quadro da Covid-19, a Capital está em lockdown pelo menos até dia 18 de março, uma quinta-feira, véspera do primeiro feriado. No período, somente atividades econômicas consideradas essenciais poderão funcionar. Outras cidades também adotaram a medida.

Em fevereiro, para evitar aglomerações, o governador Camilo Santana suspendeu os festejos e o ponto facultativo no período que seria de Carnaval. A data, no entanto, nunca foi feriado.

Feriados em 2020

Em 2020, a pandemia de Covid-19 gerou impactos em dois feriados. Em Fortaleza, os feriados de Nossa Senhora de Assunção e de Corpus Christi foram antecipados para 27 e 28 maio, mês que vigorava o primeiro lockdown.

Para não formar um 'feriadão', não foi decretado ponto facultativo municipal no dia 29, uma sexta-feira. Na época, os vereadores aprovaram a mudança como estratégia de aumentar o isolamento social na Capital.

No fim de 2020, os feriados nacionais de 7 de setembro e 12 de outubro foram marcados por episódios de aglomeração e desrespeito às medidas de prevenção ao coronavírus.

As duas datas caíram em uma segunda-feira, formando um 'feriadão' após o fim de semana, e durante decretos de isolamento menos rígidos, com atividades comerciais abertas.

Durante o feriado de Revéillon, também ocorreram aglomerações e irregularidades em todos o Estado. Um decreto específico para o fim de ano reduziu a capacidade e o horário de funcionamento de restaurantes e proibiu festas e eventos coorporativos. Eventos clandestinos e estabelecimentos que desrespeitavam às normas foram encerrados pela fiscalização.