Gerdau nega fechamento de unidade em Maracanaú

A Gerdau, uma das maiores empresas produtoras de aço do Brasil, negou o encerramento das operações na unidade localizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por meio de nota enviada ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (4), a companhia reforçou que não fechou e nem possui planos de fechar a usina, além de afirmar que não há conversas em andamento para realizar demissões de colaboradores. A empresa informou ainda que o atendimento aos clientes permanece inalterado.

No documento, a corporação esclareceu que paralisou apenas as atividades do laminador na unidade e implementou um programa de "suspensão temporária de contratos de funcionários" visando "preservar os empregos existentes".

Segundo a Gerdau, a decisão reflete a "estabilidade da demanda por aço no mercado brasileiro" que, apesar de se manter em níveis elevados, enfrenta dificuldades devido ao "desequilíbrio na oferta de produtos importados, principalmente provenientes da China", detalhou, em nota.

Veja também

Ainda sobre a movimentação do mercado de aço no país, a empresa citou as tarifas de importação do produto, que prejudicam a competitividade na comercialização. "A Gerdau acredita que é fundamental adotar tarifas de importação de aço similares às praticadas nos principais mercados, a fim de garantir uma simetria de mercado e equilibrar o volume de importações, atualmente desbalanceado em favor dos players nacionais em termos de competitividade. Até o presente momento, este movimento, que precisa ser avaliado pelo governo, não ocorreu", reiterou.

Retomada

Em publicação nas redes sociais, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, informou que a Pasta "está em contato com grupo Gerdau" e "trabalhando para a retomada normal da produção".

"O que existe, de fato, é uma paralisação na produção para adequação à situação normal atual do mercado", explicou o secretário.

A Gerdau é uma multinacional brasileira produtora de aço. Está presente em diversos setores como construção, indústria automotiva, maquinários, naval e energia. Possui 32 unidades produtoras de aço, 2 minas de minério de ferro e conta com mais de 28 mil colaboradores diretos e indiretos.