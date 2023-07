Gasolina em Fortaleza sobe R$ 0,63 em uma semana e é a mais cara entre capitais do Nordeste

Uma nova alta no preço dos combustíveis fez o preço da gasolina comum ir além do projetado no Ceará. Entre 2 e 8 de julho, o valor médio por litro no Estado chegou a R$ 5,92, o maior do Nordeste.

Entre as capitais, Fortaleza também é a mais cara da região: o preço subiu R$ 0,63 em uma semana, saltando de R$ 5,35 para R$ 5,98, em média. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados neste sábado (8).

Ao todo, foram pesquisados 45 postos de Fortaleza, conforme a ANP. Em todo o Estado, foram incluídos no levantamento os preços de 145 estabelecimentos.

O município que registrou a gasolina mais cara do Ceará foi Itapipoca, a cerca de 130 km da capital: por lá, o valor médio do litro chegou a R$ 6,13, ficando entre os 30 mais altos do Brasil. O ranking considera apenas o preço da gasolina comum.

10 cidades do Ceará com gasolina mais cara

Itapipoca: R$ 6,13

Limoeiro do Norte: R$ 6,06

Fortaleza: R$ 5,98

Quixadá: R$ 5,98

Maracanaú: R$ 5,97

Sobral: R$ 5,97

Caucaia: R$ 5,96

Iguatu: R$ 5,87

Canindé: R$ 5,79

Icó: R$ 5,79

O Ceará é o 6º estado do Brasil e 1º do Nordeste com a gasolina mais cara na semana entre 2 e 8 de julho, conforme a ANP, atrás apenas de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Queda do preço

No último dia 30 de junho, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,14 no preço da gasolina nas refinarias, igualando o preço médio por litro a R$ 2,52 para as distribuidoras.

O anúncio foi feito um dia após a retomada da cobrança de impostos federais PIS/Cofins sobre o preço da gasolina e do álcool anidro.

A estimativa, com o aumento, era de que o preço da gasolina para o consumidor final no Ceará subiria R$ 0,34 e o do etanol R$ 0,22, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado (Sindipostos-CE).

