Preço da gasolina cairá R$ 0,14 nas refinarias, anuncia Petrobras

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30) a redução de R$ 0,14 no preço da gasolina nas refinarias para as distribuidoras. A medida entrará em vigor no próximo sábado (1º).

A redução representa uma queda de 5,3% em relação ao preço médio que estava sendo praticado. Agora, o preço médio nas refinarias será de R$ 2,52 pelo litro da gasolina.

O anúncio da Petrobras chega um dia após a retomada da cobrança de impostos federais PIS/Cofins sobre o preço da gasolina e do álcool anidro.

Com a cobrança, o preço da gasolina deve aumentar R$ 0,34 e do etanol R$ 0,22 nos postos de combustíveis, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

A estimativa, segundo o Sindipostos-CE, é da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). O Sindicato ainda explicou que o valor dos combustíveis está relacionado ao preço no mercado internacional e variação do dólar.

O preço da gasolina já havia aumentado com a mudança na forma de tributação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), no último 1º de junho.

