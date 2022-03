Saiba quando é melhor abastecer com etanol ou gasolina

Com a última alta do preço da gasolina, muitos motoristas saíram de casa em busca de garantir o combustível no preço ainda inalterado. Mas a possibilidade de abastecer com etanol sempre volta a discussão nesse em momentos assim.

Fábio Castelo Branco, conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon) no Ceará, explicou que o processo de comparação dos combustíveis é bem simples.

É preciso apenas olhar o valor cobrado pelo litro do etanol e dividir pelo observado para a gasolina. Se o preço de revenda do álcool corresponder a 70% da opção mais convencional, é melhor abastecer com etanol.

"Nesse momento atual, com pressão inflacionária por conta da oferta de petróleo, a gente tem como fazer uma conta bem prática, que é ver se o preço do etanol está valendo 70% o da gasolina", explicou Castelo Branco.

Ou seja, se o preço do etanol estiver R$ 5,69, e o da gasolina estiver R$ 7,59, é só dividir o valor do etanol po da gasolina. Se o número for menor que 0,7, vale mais a pena usar etanol. Se der acima de 0,7, é preferível usar gasolina.

Modelo de cálculo

Por exemplo, considerando os últimos dados da pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, antes do reajuste, os preços médios para etanol e gasolina, no Ceará, eram de R$ 5,537 e R$ 6,543, respectivamente.

Fazendo o cálculo, tiramos a razão de 0,846, indicando que até a semana passada, valeria mais a pena para o consumidor abastecer com gasolina do que etanol.

É melhor usar gasolina ou etanol em Fortaleza após o reajuste?

No caso dos preços encontrados em alguns postos nesta sexta-feita (11) em Fortaleza, após o reajuste, o litro do etanol foi encontrado vendido por R$ 5,69 e o da gasolina por R$ 7,59. Neste caso, o resultado da divisão é 0,75. Assim, ainda vale mais a pena abastecer com gasolina.

Veja a fórmula de cálculo:

Preço do etanol / preço da gasolina = resultado

Se for menor do que 0,7: melhor abastecer com etanol

Se for maior a ,07: melhor abastecer com gasolina

Rejustes diários

Para identificar a situação atual, no entanto, os especialistas indicam que é preciso pesquisar e observar os preços praticados em cada posto e então fazer as contas, já que os reajustes da Petrobras tem acontecido diariamente.

Pelo modelo atual usado pela Estatal, que usa um sistema de paridade internacional, os valores de repasse às distribuidoras no Brasil depende do preço do barril de petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar.