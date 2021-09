Gasolina chega a R$ 6,71 e bate novo recorde no Ceará; veja preços dos combustíveis

O preço da gasolina no Ceará subiu mais uma vez e bateu o recorde de R$ 6,71 na última semana, divulgou neste sábado (4) a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana retrasada, o preço máximo para o combustível no Estado era R$ 6,42, uma alta, portanto, de R$ 0,09.

Apesar da alta no preço máximo e do patamar recorde alcançado, o preço mínimo para o combustível caiu entre o fim de agosto e o início de setembro ao passar de R$ 5,67 para R$ 5,59.

Com isso, o preço médio da gasolina no Ceará na última semana ficou em R$ 5,99. O levantamento da ANP foi realizado em 202 estabelecimentos no Estado.

O preço de R$ 6,71 para a gasolina foi encontrado em Sobral. Já o menor preço, de R$ 5,59, foi registrado pela ANP em Fortaleza e em Juazeiro do Norte.

Nas últimas quatro semanas, o litro do combustível já ficou, em média, R$ 0,11 mais caro no Ceará.

VEJA O PREÇO MÉDIO DA GASOLINA POR ESTADO:

Acre: R$ 6,48

Alagoas: R$ 6,08

Amapá: R$ 5,17

Amazonas: R$ 6

Bahia: R$ 6,06

Ceará: R$ 5,99

Distrito Federal: R$ 6,30

Espírito Santo: R$ 6,23

Goiás: R$ 6,34

Maranhão: R$ 5,91

Mato Grosso: R$ 6,10

Mato Grosso do Sul: R$ 5,95

Minas Gerais: R$ 6,23

Pará: R$ 6,02

Paraíba: R$ 5,88

Paraná: R$ 5,74

Pernambuco: R$ 5,95

Piauí: R$ 6,49

Rio de Janeiro: R$ 6,49

Rio Grande do Norte: R$ 6,11

Rio Grande do Sul: R$ 6,30

Rondônia: R$ 6,14

Roraima: R$ 5,69

Santa Catarina: R$ 5,73

São Paulo: R$ 5,68

Sergipe: R$ 6,03

Tocantins: R$ 6,20

VEJA PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

GASOLINA COMUM

CEARÁ

Postos pesquisados: 202

Preço médio: R$ 5,99

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,71

CAUCAIA

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,95

Preço mínimo: R$ 5,85

Preço máximo: R$ 6,09

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,45

Preço mínimo: R$ 6,29

Preço máximo: R$ 6,62

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,16

Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,29

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 5,99

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,37

Preço mínimo: R$ 6,25

Preço máximo: R$ 6,39

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,33

Preço mínimo: R$ 6,32

Preço máximo: R$ 6,35

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,06

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,19

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,37

Preço mínimo: R$ 6,36

Preço máximo: R$ 6,37

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,97

Preço máximo: R$ 5,99

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,96

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 6,06

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,20

Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,71

GASOLINA ADITIVADA

Preço médio: R$ 6,13

Preço mínimo: R$ 5,87

Preço máximo: R$ 6,72

GNV

Preço médio: R$ 4,49

Preço mínimo: R$ 4,47

Preço máximo: R$ 4,49

ETANOL

Preço médio: R$ 5,44

Preço mínimo: R$ 4,34

Preço máximo: R$ 5,99

DIESEL

Preço médio: R$ 4,83

Preço mínimo: R$ 4,63

Preço máximo: R$ 5,19

DIESEL S10

Preço médio: R$ 4,84

Preço mínimo: R$ 4,52

Preço máximo: R$ 5,39