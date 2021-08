Preço da gasolina sobe mais 5 centavos; veja onde está mais barato abastecer

O preço médio da gasolina no Ceará subiu R$ 0,05 na última semana, chegando a R$ 5,98 e se aproximando cada vez mais do patamar de R$ 6, de acordo com dados da semana entre 22 e 28 de agosto divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Nas últimas quatro semanas, o preço médio do combustível no Ceará acumula alta de R$ 0,09. O preço mínimo encontrado foi R$ 5,67, alta de R$ 0,18 desde o início de agosto. Já o preço máximo caiu R$ 0,20, passando de R$ 6,62 para R$ 6,42.

Nas últimas semanas, os preços dos combustíveis geraram um embate entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador Camilo Santana (PT).

Após Bolsonaro atribuir aos governadores a culpa pela alta, Camilo afirmou que a flutuação nos preços é "responsabilidade única e exclusiva do Governo Federal e da Petrobras".

Em alguns estados, conforme o Diário do Nordeste já havia mostrado, o preço da gasolina já ultrapassa o patamar de R$ 7, caso, por exemplo, do Acre (R$ 7,13), Rio de Janeiro (R$ 7,05) e Rio Grande do Sul (R$ 7,21).

Veja o preço médio da gasolina por estado:

Acre: R$ 6,45

Alagoas: R$ 6,18

Amapá: R$ 5,15

Amazonas: R$ 5,99

Bahia: R$ 6,04

Ceará: R$ 5,98

Distrito Federal: R$ 6,47

Espírito Santo: R$ 6,16

Goiás: R$ 6,28

Maranhão: R$ 5,92

Mato Grosso: R$ 6,10

Mato Grosso do Sul: R$ 5,96

Minas Gerais: R$ 6,20

Pará: R$ 5,97

Paraíba: R$ 5,83

Paraná: R$ 5,74

Pernambuco: R$ 5,92

Piauí: R$ 6,47

Rio de Janeiro: R$ 6,51

Rio Grande do Norte: R$ 6,08

Rio Grande do Sul: R$ 6,11

Rondônia: R$ 6,13

Roraima: R$ 5,66

Santa Catarina: R$ 5,74

São Paulo: R$ 5,65

Sergipe: R$ 6

Tocantins: R$ 6,17

Veja preços dos combustíveis

Gasolina comum

Ceará

Postos pesquisados: 200

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,67

Preço máximo: R$ 6,42

Canindé

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 6,23

Preço mínimo: R$ 6,15

Preço máximo: R$ 6,34

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,97

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 6,19

Crateús

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,32

Preço mínimo: R$ 6,28

Preço máximo: R$ 6,42

Crato

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,14

Preço mínimo: R$ 6,11

Preço máximo: R$ 6,27

Fortaleza

Postos pesquisados: 100

Preço médio: R$ 5,92

Preço mínimo: R$ 5,67

Preço máximo: R$ 5,99

Iguatu

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,39

Preço mínimo: R$ 6,39

Preço máximo: R$ 6,39

Itapipoca

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,32

Preço mínimo: R$ 6,32

Preço máximo: R$ 6,35

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,13

Preço mínimo: R$ 6,04

Preço máximo: R$ 6,19

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,97

Preço máximo: R$ 5,99

Quixadá

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 5,97

Preço mínimo: R$ 5,92

Preço máximo: R$ 6,09

Sobral

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,11

Preço mínimo: R$ 5,95

Preço máximo: R$ 6,19

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 6,12

Preço mínimo: R$ 5,69

Preço máximo: R$ 6,49

GNV

Preço médio: R$ 4,48

Preço mínimo: R$ 4,29

Preço máximo: R$ 4,49

Etanol

Preço médio: R$ 5,42

Preço mínimo: R$ 5,06

Preço máximo: R$ 5,98

Diesel

Preço médio: R$ 4,86

Preço mínimo: R$ 4,59

Preço máximo: R$ 5,09

Diesel S10

Preço médio: R$ 4,85

Preço mínimo: R$ 4,47

Preço máximo: R$ 5,24