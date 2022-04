Funcionários que venceram na Mega-Sena podem ter renda mensal de R$ 30 mil

Os 44 funcionários de uma empresa em Santos (SP) que venceram o prêmio de R$ 122 milhões na Mega-Sena no último sábado (2) podem ainda maximizar o valor conquistado ao optarem por investimentos. Cada um dos vencedores arrematou cerca de R$ 2,7 milhões e, caso invistam todo o dinheiro em renda fixa, o rendimento é de mais de R$ 30 mil por mês.

O sócio do grupo Aplix, Yuri Cavalcante, explica que, atualmente, os investimentos em renda fixa (Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, etc) estão rendendo por ano uma média de 14%. Logo, uma aplicação de R$ 2,7 milhões renderia ao ano R$ 388,1 mil.

Cavalcante pontua que, com a taxa da Selic elevada em 11,75%, os investimentos de renda fixa e pré-fixados estão valendo a pena a depender do perfil do investidor.

“Lembrando que, para garantir essas taxas com melhor rentabilidade, quanto mais tempo deixar esse dinheiro rendendo melhor”.

Yuri Cavalcante sócio da Aplix “O primeiro ponto é entender os objetivos de cada um, o histórico, a necessidade de dinheiro, aí começamos a pensar numa carteira de investimentos e quais investimentos vão compor essa carteira”.

Poupança

Outra opção para aqueles de perfil mais conservador é a poupança. Com a Selic acima de 8,5%, o rendimento fica em 6,17% ao ano. Assim, o valor em um ano seria de R$ 171 mil a mais, ou R$ 14,2 mil por mês.

“A poupança está rendendo bem, mas existem outras alternativas que geram uma liquidez melhor”, acrescenta Cavalcante.

Renda variável

Há ainda, para quem quer diversificar a carteira de investimentos, as opções de renda variável, como ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e criptomoedas. Conforme o sócio da Aplix, esse tipo de aplicação é mais difícil de ter uma previsibilidade, porém pode ter rendimentos mais atrativos.

“Com a renda variável não dá pra garantir uma rentabilidade, mas existe uma boa perspectiva pra esse ano, está havendo uma entrada de capital muito grande na bolsa brasileira, então isso pode fazer com que tenhamos boas oportunidades na Ibovespa”, explica.

É possível largar o emprego?

Com o prêmio, os 44 funcionários vencedores não foram trabalhar nessa segunda-feira (4). Segundo o G1, alguns dos novos milionários relataram a pessoas próximas que "pretendem mudar de vida" e não têm a "mínima vontade" de voltar ao serviço.

Apesar da bolada parecer um alto montante, será que é possível largar o emprego? Cavalcante pontua ser possível, sim, fazer um plano neste sentido.

“Pensando num montante de R$ 3 milhões, conseguimos, um ganho real de 4% ao ano (livre de inflação), ou seja, aproximadamente R$ 10 mil por mês”, detalha.

