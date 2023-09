Fortaleza alcança primeiro lugar em ranking de empreendedorismo no Brasil

O Ranking Connected Smart Cities aponta Fortaleza como a cidade líder em empreendedorismo no Brasil em 2023. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (4) durante evento em São Paulo, com a presença de Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura da Capital cearense.

Além da primeira colocação no empreendedorismo, Fortaleza ganhou 4º lugar no eixo Tecnologia e Inovação, 11º em Mobilidade e 18º no Ranking Geral. A cidade ainda subiu da 11ª para a 9ª posição entre as com mais de 500 mil habitantes.

No ano passado, a Capital figurava na 4ª posição da categoria que neste ano venceu. O ranqueamento é parte da Plataforma CSC, fundada em 2015, e que se tornou referência no País no desenvolvimento de cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável e mobilidade urbana.

São analisados 11 eixo temáticos e 75 indicadores, em uma iniciativa idealizada em parceria da empresas Urban System e Necta. O ranking mapeia 656 municípios com mais de 500 mil habitantes e busca definir quais são as cidades com mais potencial de desenvolvimento.

"O prêmio é um grande reconhecimento aos esforços da Prefeitura de Fortaleza para inovar e promover o desenvolvimento da cidade com inclusão social. Estamos investindo fortemente em políticas públicas que vêm transformando a vida dos fortalezenses. O primeiro na categoria empreendedorismo traduz a capacidade e vocação para o trabalho da nossa gente, mas também é resultado de uma política pública séria e consistente para desburocratizar serviços e realizar ações de incentivo fiscal, contribuindo com um bom ambiente de negócios na Cidade", celebrou o prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Destaque

Durante a premiação, foi destacada a consolidação de Fortaleza como o município com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste. Os programas municipais Juventude Digital e Meu Bairro Empreendedor, além da participação da cidade no programa Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici) e o crescimento de startups foram diferenciais também citados.

"Isso demonstra, mais uma vez, que a política pública da Prefeitura de Fortaleza, que é de acreditar no pequeno empreendedor - que gera sete em cada dez empregos -, acreditar em qualificação profissional e crédito orientado vem dando muito certo, com oportunidade para todos. Por isso Fortaleza é o maior PIB do Nordeste, a capital que mais gera empregos nas regiões Norte e Nordeste, com saldo de 91 mil empregos com carteira assinada só na gestão do prefeito José Sarto", comentou Rodrigo Nogueira, titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).