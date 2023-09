Teatro Celina Queiroz sedia evento para profissionais do ramo de provedores de internet

O Teatro Celina Queiroz, localizado na Universidade de Fortaleza – instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz –, recebe nesta segunda-feira (4) o Conecta Nordeste, encontro voltado para os profissionais do ramo provedores de internet no estado do Ceará.

Iniciativa da União dos Provedores do Ceará (Uniproce), em parceria com a empresa de consultoria Safe Business, o objetivo do evento é debater sobre as novas perspectivas para este segmento no Ceará, que conta atualmente com aproximadamente 1,2 mil empresários.

O Conecta Nordeste contará com as presenças do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, de Vicente Aquino, membro do Conselho Diretor da Anatel, do diretor de crédito do Banco do Nordeste do Brasil, Wanger Rocha, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/CE, José Cid Sousa Alves e do deputado federal Danilo Forte.

Na ocasião, serão apresentadas aos referidos representantes das entidades, as pautas do setor empresarial de provedores de internet, que atendem cerca de 70% dos moradores do estado do Ceará, bem como as possibilidades desse setor vital para a economia cearense.

No evento, acontecerá o lançamento do programa “Conecta Nordeste”, que visa fornecer internet mais acessível ao público mais vulnerável do Estado, e a entrega do Prêmio Link de Ouro, que vai agraciar personalidades que têm papel relevante na causa das comunicações. Os homenageados serão Juscelino Filho, Vicente Aquino, Danilo Forte e a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

Programação

8h – Recepção do público com coffee break

8h30 – Abertura do evento e falas iniciais

8h45 – Fala do diretor de crédito do Banco do Nordeste do Brasil Wanger Rocha - "Linhas de Crédito do BNB para provedores de internet e criação do fundo garantidor ao setor no Ceará"

9h15 – Fala do conselheiro da Anatel, Vicente Aquino - "Fundo FUST – papel dos provedores e sua democratização"

9h45 – Fala do presidente da Uniproce, Davi Leite

10h – Fala do deputado federal Danilo Forte

10h15 – Fala do Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e apresentação do projeto Conecta Nordeste

11h05 – Entrega do Prêmio Link de Ouro.

11h20 – Fala do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/CE, José Cid Sousa Alves - "Linha especial de crédito FAMPE"

Serviço

Conecta Nordeste

Data: 4 de setembro

Horário: 8h às 12h

Local: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)