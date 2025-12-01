Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC

Uma ferramenta para permitir que pessoas e empresas bloqueiem a abertura de contas bancárias em seus nomes será lançada nesta segunda-feira (1) pelo Banco Central do Brasil. O BC Protege+ tem o objetivo de diminuir o número de fraudes em que dados pessoais são usados para criar contas e contratar serviços financeiros sem autorização.

Caso o consumidor ative a proteção, bancos e instituições financeiras estarão impedidos de abrir uma conta vinculada ao CPF ou CNPJ informado.

Veja também Negócios Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia Negócios Saiba quando será paga 2ª parcela do 13º salário e como calcular

A função proíbe a criação até mesmo em instituições na qual o cliente já é correntista, valendo para conta-corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas.

Veja como acessar

O usuário deve logar na área do Meu BC para acessar o Protege+, utilizando uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Com o acesso, a ativação será imediata.

Caso a proteção esteja ligada, o consumidor deve ser notificado e a instituição deve recusar a abertura. Cada nova conta só será aberta após consulta ao sistema.

Caberá ao consumidor desativar o bloqueio caso deseje, sendo possível até estabelecer uma data para que a proteção retorne.

Além disso, a ferramenta poderá mostrar o histórico de consultas feitas por bancos ao CPF ou CNPJ do usuário.

Para empresas, a função pode ser ativada pelo sócio, representante legal ou colaborador cadastrado no gov.br.