Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC
Sistema pedirá ativação do próprio consumidor para permitir abertura.
Uma ferramenta para permitir que pessoas e empresas bloqueiem a abertura de contas bancárias em seus nomes será lançada nesta segunda-feira (1) pelo Banco Central do Brasil. O BC Protege+ tem o objetivo de diminuir o número de fraudes em que dados pessoais são usados para criar contas e contratar serviços financeiros sem autorização.
Caso o consumidor ative a proteção, bancos e instituições financeiras estarão impedidos de abrir uma conta vinculada ao CPF ou CNPJ informado.
A função proíbe a criação até mesmo em instituições na qual o cliente já é correntista, valendo para conta-corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas.
Veja como acessar
O usuário deve logar na área do Meu BC para acessar o Protege+, utilizando uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Com o acesso, a ativação será imediata.
Caso a proteção esteja ligada, o consumidor deve ser notificado e a instituição deve recusar a abertura. Cada nova conta só será aberta após consulta ao sistema.
Caberá ao consumidor desativar o bloqueio caso deseje, sendo possível até estabelecer uma data para que a proteção retorne.
Além disso, a ferramenta poderá mostrar o histórico de consultas feitas por bancos ao CPF ou CNPJ do usuário.
Para empresas, a função pode ser ativada pelo sócio, representante legal ou colaborador cadastrado no gov.br.