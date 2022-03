Falha no envio de declaração do IR? Saiba o que fazer para resolver o problema

Contribuintes têm reclamado de falhas na finalização da declaração do Imposto de Renda 2022. O erro pode acontecer ao término do preenchimento, quando o usuário tenta enviar a ficha preenchida. As informações são da CNN Brasil Business.

Ao clicar no botão de envio, aparece uma mensagem:

“Erro. A transmissão não foi concluída. A declaração CPF XXX.XXX.XXX-XX exercício 2022 não foi entregue”.

A Receita Federal informou que “não é um erro”, e que o problema está acontecendo especificamente para declarantes que estão usando o aplicativo do IR 2022 para computador na versão antiga do programa.

Veja o que fazer para resolver o problema.

É preciso fazer uma atualização

Para resolver, é necessário fazer a atualização, sendo possível não perder as informações já preenchidas.

“No dia 9 de março fizemos uma atualização na versão do aplicativo que é utilizada em computadores, substituindo a versão original (a 1.0) pela versão 1.1. Essa versão implementou ajustes na performance do aplicativo e alguns acertos pontuais”, informou a Receita, em nota.

“Não é um erro. É que o contribuinte está com a versão 1.0 do programa, quando já existe uma versão 1.1 disponível. Se ele atualizar para a versão 1.1 e fizer a transmissão a mensagem não será mais exibida”, complementou o órgão.

O download da nova versão 1.1 do programa deve ser feito por meio da página da Receita Federal.

Vale lembrar que o aplicativo "Meu Imposto de Renda” não passou por atualizações e as declarações que estão sendo feitas por meio dele não devem ter esse problema.

O que fazer para não perder as informações preenchidas?

Para não perder as informações preenchidas, o usuário deve seguir as instruções de instalação. No processo, o programa irá perguntar se ele deseja preservar os dados anteriores, onde ele deverá responder que sim.

Caso clique em não, tudo o que tinha arquivado será perdido e terá que recomeçar.

Qual o prazo final para entrega do IR 2022?

O prazo final para a entrega do IR 2022 é em 29 de abril.

Qual o calendário de restituição do IR 2022?

As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes, a partir de maio. Vale lembrar que o prazo para a declarar o IR 2022 começa em 7 de março e vai até 29 de abril. Veja abaixo o calendário de restituições:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem é obrigado a declarar?

A entrega é obrigatória para quem teve ganhos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021 ou rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil.