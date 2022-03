As restituições do Imposto de Renda 2022 serão pagas pela Receita em cinco lotes, a partir de maio. Vale lembrar que o prazo para a declarar o IR 2022 começa em 7 de março e vai até 29 de abril. Veja abaixo o calendário de restituições:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

As restituições serão priorizadas pela data de entrega da declaração do Imposto de Renda. Sendo assim, quanto mais cedo a declaração for enviada, maior a chance de receber o dinheiro de eventual imposto a restituir já nos primeiros lotes.

Vale lembrar que algumas categorias de contribuintes têm prioridade legal no recebimento da restituição. São elas:

Contribuintes com 60 anos ou mais, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos;

Portadores de deficiência física ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O que acontece se eu não retirar o valor da restituição?

Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo site, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Cerca de 390 mil contribuintes ainda não receberam a sua restituição de 2020 em razão de pendências em suas contas bancárias e têm saldo disponível para resgate ou reagendamento junto ao Banco do Brasil.

Após um ano, se o resgate não foi feito, deverá ser solicitado por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível no e-CAC. O prazo para pedido de pagamento de restituição na Receita Federal é de 5 anos.