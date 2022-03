Declarar ações no Imposto de Renda 2022 é obrigatório; veja como fazer

Para quem vai declarar o Imposto de Renda em 2022, é preciso estar atento às aplicações financeiras e investimentos, como as ações. Vale ressaltar que os papéis, negociados na bolsa de valores, têm de ser declarados.

O primeiro passo é recolher todos os documentos necessários para realizar os informes à Receita Federal.

Veja a lista:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf)

Extrato de Imposto de Renda emitido pela corretora

Informes de Rendimentos emitidos pelas companhias

Tributação

As operações feitas com compra e venda diária (chamadas de day trade), têm uma tributação diferente. Nestas é preciso pagar 20% de tributo sobre o lucro nas operações. Se for uma operação normal, há uma isenção de Imposto de Renda nos meses em que o valor total ficar abaixo de R$ 20 mil.

Se o valor for superado, a alíquota será de 15%.

Como declarar

Ainda assim, a contadora Rosita Lavor alerta que é importante declarar todos os papéís.

"Com as ações, os contribuintes precisam ter cuidado com o extrato da operadora. A ação é um bem, então ela precisa ser registrada na área de bens. O ponto positivo é que já existe link da Receita que se clica e é possível ver se é um ativo é tributado, isento ou se é bem, como as ações", explicou.

Veja o passo a passo:

Rendimentos isentos:

Acesse o aplicativo da Receita

Vá ao campo "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis"

Selecione o item 20 para ganhos de capital com ações (não deve ultrapassar de R$ 20 mil)

Escolha titular em "Tipo de Beneficiário"

Preencha o CNPJ da corretora em "CNPJ da Fonte Pagadora"

Informe o valor total dos seus rendimentos recebidos pela corretora em "Valor"

Rendimentos tributáveis

Acesse o aplicativo da Receita

Vá ao campo "Renda Variável"

Procure por "Operações comuns/Day-Trade"

Informe lucro ou prejuízo mês a mês

Preencha o campo "Imposto Pago" com o valor dos Darfs

Informe o valor retido mês a mês em "Imposto Pago/Retido"

Preenchimento da Ficha de Bens

Vá em Bens e Direitos

Selecione Ações (item 31)

Escolha "Titular" em "Tipo de Beneficiário"

Localização

Preencha o CNPJ da corretora em "CNPJ da Fonte Pagadora"

Especifique a quantidade de ações, nome da empresa, e corretora usada para compra

Situação em 31/12/2020, e Situação em 31/12/2021

Cada ação tem de ocupar um campo diferente

Dividendos

Os dividendos recebidos pelos investidores são isentos pelo Imposto de renda. Eles devem ser declarados na ficha de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Para declarar essa opção, vá em "Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes".