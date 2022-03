13º salário de aposentados será antecipado para este semestre; saiba quando

O Governo Federal deve anunciar, na quinta-feira (17), a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados, com a primeira parcela para a folha de abril. A segunda deve cair na folha de maio. Medida, que também beneficiará pensionistas, atende 31 milhões de pessoas. As informações são do O Globo.

A injeção na economia será de R$ 56 bilhões, conforme técnicos envolvidos nas negociações da antecipação.

O decreto da medida será assinado nesta quinta-feira (17), em cerimônia no Palácio do Planalto. Na ocasião, também será divulgado um pacote de medidas econômicas para este ano eleitoral.

Geralmente, aposentados e pensionistas recebem o décimo entre agosto e novembro. No entanto, a pandemia fez com que o benefício fosse antecipado.

FGTS

Também na quinta, o Governo Federal também deve anunciar a medida provisória que autoriza o saque de R$ 1.000 do FGTS. A ação deve beneficiar 44 milhões de brasileiros. O saque do FGTS vai injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia.