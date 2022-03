Saque de R$ 1.000 do FGTS deve ser anunciado na quinta (17)

O Governo Federal deve anunciar, nesta quinta-feira (17), a medida provisória que autoriza o saque de R$ 1.000 do FGTS. A ação deve beneficiar 44 milhões de brasileiros. As informações são do jornal O Globo.

O saque do FGTS vai injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia. Além do anúncio da MP, o governo também deve divulgar na quinta-feira a antecipação do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS.

A primeira parcela do 13º será creditada em abril e a segunda em maio. O decreto com as medidas será assinado em cerimônia no Palácio do Planalto, junto om um pacote de medidas para estimular a economia.

QUAL O VALOR DO SAQUE?

O valor deve ficar entre R$ 500 e R$ 1.000. As informações oficiais ainda serão divulgadas.

QUEM TEM DIREITO?

Todos os trabalhadores com saldo em contas do FGTS.

TRABALHADOR É OBRIGADO A SACAR?

Não. Nessas liberações, o saque costuma ser facultativo. Em caso de não movimentação da conta em determinado prazo, o valor é retornado.

QUAL É O OBJETIVO DA MEDIDA?

Estimular a economia e permitir a quitação de dívidas, segundo o ministro. Há também um apelo político por conta do ano eleitoral.

QUANDO OCORREU A ÚLTIMA LIBERAÇÃO?

Em meio ao cenário da pandemia, o Governo liberou o saque de até R$ 1.045 das contas do FGTS em 2020. Essa foi a última medida semelhante. No Governo Temer, também houve permissão para saques, mas apenas de contas inativas.

