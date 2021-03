Eventos: site de cadastro para auxílio a trabalhadores tem instabilidade no último dia do prazo

No último dia do prazo para que profissionais do setor de eventos se cadastrem para receber o auxílio oferecido pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira (10), alguns trabalhadores têm encontrado dificuldades para acessar ao sistema.

A designer Aldiane Lima atua com a organização de eventos e decoração e já tem o cadastro no Mapa da Cultura, mas não consegue atualizar as informações. "O sistema é muito lento, demora bastante para que eu preencha as informações e quando vou finalizar dá erro", relata.

De acordo com ela, as tentativas de cadastro acontecem desde o dia 1º de março, quando foi iniciado o prazo. "Quem não tem tanta afinidade com a internet, computador, pode ter dificuldades para fazer esse cadastro. Temos visto que para muitas pessoas o sistema tem caído".

Legenda: Aldiane relata dificuldades para atualizar informações do Mapa Cultural Foto: Reprodução

Em nota, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) afirmou que "por conta de um número elevado de acessos simultâneos, o sistema poderá apresentar instabilidades". A pasta sugere que o solicitante "aguarde um pouco" para acessar novamente a plataforma.

A Secult informou ainda que, até o momento, mais de 17 mil cadastros foram realizados e não há previsão de prorrogação do prazo.

Auxílio do setor

O auxílio de R$1 mil foi anunciado em fevereiro, como uma forma de prestar apoio ao setor de eventos, que foi duramente prejudicado pela pandemia. A iniciativa deve beneficiar 10 mil profissionais.

Além do benefício, outras medidas foram anunciadas, como isenção do IPVA 2021 para veículos registrados em nome de empresas de eventos e parcelamento das dívidas de ICMS com o Estado do Ceará em até 60 meses.