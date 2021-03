Acabam nesta quarta (10) as inscrições do auxílio estadual para quem trabalha na área de eventos

As inscrições para o auxílio financeiro destinado a profissionais do setor de eventos no Ceará se encerram nesta quarta-feira (10). O aporte do Governo do Estado contará com duas parcelas, no valor de R$ 500 cada. Trabalhadores de categorias culturais, como a dos músicos e humoristas, e outras, técnicas e de serviços, podem solicitar.

É preciso cadastro no Mapa Cultural do Ceará (caso ainda não sejam cadastrados) e depois realizar inscrição para receber o auxílio na página auxiliosetoreventos.secult.ce.gov.br. O resultado dos nomes habilitados será conhecido no dia 7 de abril.

O pagamento da primeira parcela acontece no período que vai de 11 a 30 de abril. De 3 a 15 de maio, será paga a segunda parcela do auxílio financeiro.

Quem pode receber

Conforme a Lei Nº17.386, publicada no Diário Oficial do Estado, estão habilitados pare receber o auxílio:

- Técnicos (Iluminação, Cenotécnico, Som, Figurino, Produção)

- Músicos

- Humoristas;

- Artistas de rua;

- Artistas circenses;

- Cerimonialistas de eventos;

- Fotógrafos de eventos;

- Cinegrafista de eventos;

- Decoradores de Eventos;

- Recepcionistas de eventos.

Os inscritos devem ser residentes no Ceará, com idade a partir de 18 anos.

Não estão aptos a receber auxílio os profissionais que tenham emprego formal, aqueles que já recebem alguma assistência, como aposentadoria e outros auxílios financeiros (exceção para bolsa família) e quem exerce cargos públicos.

Socorro ao setor

O pacote de ações para socorrer o setor de eventos, um pleito antigo das categorias, foi anunciado pelo Governo do Ceará no dia 16 de fevereiro. Além do auxílio financeiro de R$ 1 mil aos profissionais da área, também foi anunciado um edital no valor total de R$ 4 milhões para realização de eventos corporativos, inserção de taxas e parcelamento de dívidas.