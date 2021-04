Estímulo 2020 disponibiliza mais de R$ 1 milhão em crédito em nova rodada do programa

Os pequenos negócios que buscam crédito para auxiliar na retomada econômica durante a pandemia terão mais uma oportunidade de se inscrever no Estímulo 2020, o primeiro fundo 100% do Brasil de apoio a micro e pequenos empreendedores.

No Ceará, a iniciativa conta com o apoio da Somos Um, negócio de impacto social que apoia o empreendedorismo e tem à frente a empresária Ticiana Rolim Queiroz.

Nessa nova rodada, o programa disponibilizará mais de R$ 1 milhão aos participantes, valor arrecadado por meio de doações da iniciativa privada.

No primeiro ciclo, mais de 80 empresas inscritas conseguiram ter acesso ao crédito no Estado, somando R$ 4,8 milhões em recursos emprestados. Os setores que mais beneficiados foram o administrativo, varejo, bens de consumo e alojamento/alimentação, seguido pela construção civil.

“Nossa atuação deve se expandir cada vez mais no Ceará para atingirmos um número maior de pessoas, que passam pela dificuldade de continuar com os seus negócios em meio à crise”, destacou o diretor de operações do Estímulo 2020, Fábio Lesbaupin.

Inscrição e condições

Os interessados em participar do programa podem acessar o site e realizar o cadastro. A iniciativa concede condições de pagamento diferenciadas do mercado financeiro, com juros de 0,53% ao mês, carência de três meses e parcelamento em até 21 vezes.

O valor máximo da operação deve corresponder a até um mês do faturamento bruto da empresa, que deve variar entre R$ 10 mil e R$ 400 mil, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, e entre R$ 30 mil e R$ 165 mil em São Paulo.

O programa

A iniciativa já concedeu mais de R$ 65 milhões em apoio financeiro a mais de 1 mil empresas, o que ajudou a preservar mais de 14 mil empregos. Ao todo, já são mais de 35 mil empreendedores cadastrados no site do Estímulo 2020.

Em menos de um ano de atuação, o projeto está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, além da previsão de iniciar em Santa Catarina neste mês.

