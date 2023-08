Estado negocia fábrica de carros voadores no Ceará, confirma Salmito Filho

O Estado está negociando um memorando de entendimento para a instalação de uma fábrica de carro voador. A negociação está sendo liderada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho. A empresa que será instalada vai construir VTOL (carro voador) para pequenas distâncias.

A informação foi revelada durante o Telecom Summit 2023, evento que trata do setor de telecomunicações realizado nesta quarta-feira (2) e quinta-feira (3) na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Construção de fábrica em São Paulo

A Embraer e a Eve Air Mobility (Eve) haviam anunciado, em 20 de julho, a construção da primeira fábrica de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) em Taubaté, no interior de São Paulo.

O local se beneficia da facilidade de acesso por rodovias e uma linha ferroviária, segundo divulgado pela CNN. A fábrica também estará próxima a uma sede da Embraer em São José dos Campos.

A Eve terá parceria com uma empresa aérea americana para operar o transporte urbano de 'carros voadores' nos Estados Unidos.

