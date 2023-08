Com negociações em andamento, Ceará pode ganhar mais três cabos de fibra ótica

Atualmente contando com 17 cabos de fibra ótica que ligam o Brasil ao restante do mundo e potencializam a transmissão de dados, o Ceará pode ganhar mais três cabos submarinos, chegando a 20, disse Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom).

A informação foi revelada durante o Telecom Summit 2023, evento que trata do setor de telecomunicações realizado nesta quarta-feira (2) e quinta-feira (3) na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Apesar da revelação, Martinhão não detalhou em quanto tempo o Estado deve passar a contar com os novos cabos. Ele disse apenas que já "há projetos em negociação".

Em entrevista durante o evento, o secretário destacou o protagonismo do Ceará na seara das telecomunicações com os cabos internacionais e pelos projetos do Cinturão Digital e de conexão nas escolas.

Atualmente, o Estado é um dos mais conectados do país por cabos de fibra ótica.

Cobertura 5G

Questionado sobre o Ceará ter 63% de cobertura 5G, mas poucos municípios aptos (apenas 29%) a receber o sinal, Martinhão pontuou que as empresas de telecomunicações "estão buscando fazer além do contratado".

"Para além disso, estamos usando os mecanismos dos quais o Ministério dispõe", disse. "As empresas podem captar recursos junto aos agentes financeiros, BNDES e Finep, para aplicação e expansão da rede para além daquilo que está contratado", destacou Martinhão.

