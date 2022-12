Erro em códigos nas contas da Enel impede 330 mil clientes de pagarem boletos no Ceará; entenda

Clientes da Enel Ceará, distribuidora de energia do Estado, relataram problemas para efetuar o pagamento de contas em lotéricas no Ceará neste mês. Conforme a empresa, cerca de 8% dos clientes foram afetados, o que representa algo em torno de 330 mil dos 4,3 milhões de consumidores faturados, conforme a assessoria de imprensa da empresa.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel informou que foi identificada uma falha nos códigos de barras de parte das faturas de energia referentes ao início do ciclo de faturamento de dezembro.

[Atualização: inicialmente, o Diário do Nordeste informou que haviam sido afetados 380 mil dos 4.749.998 usuários do serviço, conforme balanço da empresa no terceiro trimestre deste ano. Como a Enel só repassou a informação de que o número era relativo a usuário faturados após a publicação, o dado foi corrigido.]

A distribuidora ainda afirmou que está reemitindo as contas com os códigos corrigidos e direcionando aos endereços correspondentes. Os códigos de barras corretos também estão sendo enviados por SMS.

Juros e multas

A empresa esclareceu que não houve alteração no valor das contas e que não haverá cobrança de multa ou juros para os pagamentos efetuados até cinco dias úteis após o recebimento da segunda via da conta no respectivo endereço do cliente.

"A companhia reforça que os clientes ainda podem solicitar uma segunda via da fatura no site enel.com.br sem precisar esperar o reenvio do documento impresso para o seu endereço", disse a empresa em nota.

O que diz o Sindicato das Lotéricas

Custódio Albano, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas Similares do Ceará (Sindiloce), informou que não há problemas no sistema de pagamento das lotéricas, mas que os códigos dos referidos boletos estão divergindo e dando erro de leitura nas agências.

Conforme o presidente, a Enel indicou que as Lotéricas orientassem os clientes afetados a ir à loja da empresa ou imprimir a segunda via do boleto com a série correta.

O que dizem os clientes

O aposentado José Cláudio Cardoso, proprietário de uma banca em Fortaleza, relatou ao Sistema Verdes Mares que tentou entrar em contato com a distribuidora, mas teve a energia do estabelecimento cortada, já que demorou cerca de cinco dias para conseguir resolver o problema da fatura.

"Cortaram a energia da minha lâmpada, e ainda não estava vencida a conta. Então, a reclamação que eu tenho a fazer é essa. Eu fui muito prejudicado porque eu passei uns cinco dias sem energia na minha banca", disse.

Já a cuidadora Elza Leão afirmou que precisou tirar a segunda via da fatura e ir pessoalmente na loja da empresa, já que não conseguiu efetuar o pagamento na lotérica.

"Deu problema no código de barras. Eu tive que tirar a segunda via e quase não consigo. Eu fui lá novamente e consegui ontem. Para eu acertar aqui [ na lotéria], tive que ir na empresa, agendar, para finalmente pagar. Eu não tenho tempo de estar correndo atrás, e nunca tinha feito isso. Mas aqui na lotérica muita gente veio com esse problema", asseverou.