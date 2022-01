Empresas assinaram 330 protocolos para investir no Ceará

O Ceará alcançou a marca de 330 protocolos de intenções assinados ao longo de 2021 com empresas privadas. Mesmo ainda em meio à pandemia, o número é o maior dos últimos quatro anos.

A informação foi revela pelo secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado, Maia Júnior, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

O gestor lembra que, em 2018, ano de lançamento do Ceará Veloz, o Estado havia formalizado 309 protocolos, número que caiu para 222 em 2019, e voltou a subir em 2020 para 275.

Maia Júnior Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho "Ou seja, aqui nós temos mais de mil protocolos de empresas novas no Ceará de 2018 pra cá"

Um protocolo de intenções é um instrumento que estabelece as tratativas iniciais entre os assinantes, configurando uma etapa preliminar à celebração de acordos futuros.

Isso quer dizer que, após a assinatura do documento, estudos de diversas naturezas ainda podem ser realizados, bem como a solicitação de autorizações, para indicar a viabilidade ou não do projeto.

Concretização dos projetos

Sobre a taxa de concretização desses acordos prévios, ele revela que cerca de 35% dos investimentos previstos são implementados.

A expectativa é que essa porcentagem se eleve, especialmente com o hub de hidrogênio verde.

"No hidrogênio, a gente vai subir essa taxa, porque acredito que não menos de 50% desses projetos sejam implantados, pelo porte das empresas", detalha.

Atualmente, o Ceará já possui 14 protocolos para plantas de H2V formalizados, que somam cerca de R$ 100 bilhões em investimentos.

O titutar da Sedet também já havia anunciado que outros dois acordos devem ser assinados em fevereiro com empresas brasileiras, uma cearense e outra do Rio de Janeiro, além de outras três negociações em fase final com companhias estrangeiras.

Veja empresas que já assinaram memorandos para projetos de hidrogênio

Enegix Energy

White Martins

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

Transhydrogen Alliance

Linde

Total Eren

AES Brasil