Ceará deverá ter 2 novos acordos para investimento em hidrogênio verde até fevereiro

O Governo do Estado deverá confirmar mais dois protocolos de investimento em plantas de hidrogênio verde até o fim deste mês de janeiro.

A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, durante evento de inauguração da nova estrutura física da Sedet, nesta terça-feira (4).

Além dos dois acordos que poderão ser assinados nas próximas semanas, Maia Júnior ainda comentou que o Governo ainda está negociando mais 3 novos projetos de hidrogênio verde.

No entanto, ainda não há previsão de conclusão das tratativas, que envolvem questões tributárias e outros tipos de incentivos e contrapartidas, geralmente.

Durante o evento, o titular da Sedet ainda comemorou o desempenho do Ceará no último leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para instalação de termelétricas, o que deverá possibilitar a impulsão de novo hub de gás natural no Estado.

"Temos 14 protocolos já assinados de hidrogênio verde, com mais dois para assinar até o início de fevereiro, e mais três que estão em negociação. O Ceará está virando a casa do hidrogênio. Esse leilão de dezembro, para contratar termelétricas, teve o Ceará como maior ganhador, e vai possibilitar um novo hub, de gás natural. Temos grandes investimentos, de empresas do setor que estão sendo finalizados", disse.

Agenda do governador

Outro ponto adiantado por Maia Júnior faz parte da agenda do governador Camilo Santana, que deverá receber o presidente de uma das empresas que ganhou o leilão para investimentos em térmicas no Ceará.

A pauta deverá tratar de questões mais técnicas e até fazer sinalizações para investimentos relacionados ao hub de gás natural que o Governo vem buscando nos últimos anos.

Investimentos em alta

Presente no evento de inauguração, Camilo Santana reforçou a importância do trabalho feito para garantir o equilíbrio fiscal no Estado nos últimos anos. Além disso, o governador destacou que o Ceará deverá consolidar, em 2021, o maior investimento público da história do estado, desconsiderando o ano da Copa do Mundo no Brasil.

"Sem um equilíbrio fiscal bom, a gente não consegue fazer hospitais, dar uma boa estrutura para a Sedet, fazer concurso público e garantir os serviços à população. Há seis anos seguidos, somos o estado que mais faz investimento público, e em 2021 vamos chegar a R$ 3,5 bilhões de investimentos, sendo o maior volume da história do Estado, tirando o ano da Copa do Mundo", disse Camilo.

"Quando o Estado investe, ele gera emprego lá na ponta, quando se constrói um hospital geram-se empregos, dá oportunidade para o fornecedor de alimentos. É toda uma cadeia de emprego e renda", completou.

Vejas as empresas que já assinaram memorando de entendimento com o Governo do Estado: