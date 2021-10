Empresa aposta na diversificação de produtos para ampliar alcance de clientes

O processo para a expansão de uma empresa passa por diferentes variáveis. É preciso analisar o mercado para compreender a demanda pelos produtos ou serviços, mas também avaliar se o negócio é capaz de suprir o aumento das atividades. No caso da Raulino Construções, localizada no distrito de Almofala, em Itarema, após uma primeira tentativa que não trouxe os resultados esperados, a empresa resolveu apostar em outra estratégia de ampliação para se diferenciar no mercado.

De acordo com Rosembergh Raulino, proprietário da Raulino Construções, o negócio começou como um depósito de construção, com a venda de tijolos. Com o passar dos anos, a empresa se diversificou para ofertar ações para todas as necessidades de uma residência. Em 2018, com o objetivo de expandir a empresa, Rosembergh decidiu aumentar o raio de entrega dos produtos para até 70km da sede. Contudo, a prática, apesar de ampliar o número de clientes, resultou também no aumento de custos para o negócio.

“Então, nós revimos, enxugamos, retraímos e fomos procurar a expansão da empresa diversificando o leque de mercadoria dentro da dentro da nossa zona de atuação original, em torno de 20 quilômetros. Foi onde começamos a ver realmente um resultado muito positivo”, explica Rosembergh.

Durante o período de pandemia, inclusive, a revisão de processos da empresa e o enxugamento de despesas foi uma das principais estratégias do gestor para manter o quadro de funcionários e evitar grandes quedas no faturamento. A redução no desperdício de matérias-primas foi uma das ações nesse processo.

“Outra coisa que a gente já fazia, mas começou a fazer mais profissionalmente, foi ir pro digital. A gente tem clientes fora da nossa localidade que atendemos 100% digital, que ainda não vieram na loja, pela praticidade de comprar, pagar on-line, receber na sua casa. O pós-venda, a reclamação, o feedback, tudo on-line”, explica Rosembergh.

Expansão planejada

Após perceber que uma expansão territorial não era a melhor estratégia para a Raulino Construções, Rosembergh decidiu investir na diversificação dos produtos. Atualmente, a empresa oferta não somente itens para a construção de residências, mas também eletrodomésticos, móveis, além de atuar na construção e reforma de casas, montagem de móveis, entre outros serviços. “O maior desafio pra expansão do negócio foi justamente a falta de conhecimento em outras áreas, então a gente teve que buscar se capacitar, até cometer erros, por falta de conhecimento algumas vezes, mas com certeza o desafio foi sair da zona de conforto, procurar coisas novas que a gente não sabia.”

Rosembergh é cliente do Sebrae há cinco anos. Nesse período, realizou formações que o auxiliaram a desenvolver diferentes aspectos do empreendedorismo. Segundo Cláudia Jane Gomes, analista de negócios do Escritório Regional Itapipoca do Sebrae e que acompanha Rosembergh, comenta que a participação do empresário em ações como o Empretec o auxiliou a compreender as opções que possuía para expandir o negócio.

Cláudia Jane explica que, antes da expansão, é preciso que o empreendedor faça algumas perguntas sobre a empresa, como: onde estou? Para onde quero ir? Como chegar? “A partir de então, você terá definido todas as ações necessárias para conduzir a sua empresa para a expansão. É importante investir em marketing, aproveitar bem os recursos das redes sociais, aproximar-se dos fornecedores e parceiros, fazer um bom planejamento financeiro e ficar atento à legislação, pois talvez precise atualizar a categoria empresarial.”

Para empreendedores que estão buscando formações que auxiliem no dia a dia da empresa, o Sebrae conta com cursos, planilhas, e-books e consultorias que trabalham diferentes aspectos do negócio.

