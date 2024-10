Como aviões de corredor único podem aumentar as viagens internacionais no Norte e Nordeste

Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador são todas cidades que receberam ou receberão ligações internacionais permitidas por jatos de corredores simples (narrowbody), para menores mercados e de menores custos associados nos últimos 5 anos: o Boeing 737-Max, Airbus 320-Neo e o Airbus 321 Neo Long Range (LR).

São aeronaves que nas configurações usadas no Brasil, transportam em média 170 pessoas, com um peso total relativo muito menor que os gigantes Airbus 330 e Boeing 787-9.

O Boeing 737-Max permite voos mais eficientes para Buenos Aires em Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador. São voos de até 5h de viagem e têm no menor consumo de combustível, o segredo para companhias como Gol e Aerolineas Argentinas lucrarem mais. Com o maior lucro, estão aumentando frequências.

O Max permite ainda para Fortaleza, voos para Miami e Orlando, ambos voos superiores a 7 horas de duração, dos mais longos do mundo com o Max. As ligações surgiram somente porque a Gol recebeu o modelo lá no final de 2018.

Já o A321 Long Range que pintou há poucos anos no Nordeste é uma aeronave que permitiu a portuguesa TAP crescer em destinos na região Norte-Nordeste, região até onde a aeronave de corredor simples consegue chegar, vindo da Europa.

A TAP recebeu em 2019 os primeiros exemplares da aeronave e já em 2020 inovou lançando a excelente Maceió como destino. Agora no fim de 2024, o A321 LR permitirá a volta do destino Manaus para a TAP, que esteve na carteira da companhia apenas entre 2014 e 2016 com a Airbus 330.

A TAP ainda usou o A321 LR para crescer frequências de forma inédita em Fortaleza e Recife, demonstrando que consegue crescer ainda mais na região, sobretudo na ausência de novas concorrentes.

Nesse contexto, Fortaleza aparece bem na vitrine porque tem uma gama de voos com essas aeronaves mais eficientes, de menor consumo de combustível.

Legenda: A321 Neo da Latam no Aeroporto de Fortaleza Foto: Renato Bezerra

Miami e Santiago com a Latam, Orlando, Miami e Buenos Aires com a Gol, e Lisboa com a TAP.

O Airbus A320-Neo permitirá voos bastante longos entre Fortaleza e Recife até Santiago, voos inéditos com a Latam: serão mais de 6h. Ainda, a empresa chilena Sky tem voado com os Neo também para Salvador.

A Iberia vem aí

Se estamos falando de aeronaves de corredores únicos que estão permitindo mais viagens internacionais para Norte e Nordeste brasileiros, é mandatório mencionarmos o A321 XLR (eXtra Longe Range-longo alcance extra).

Esse avião que voa longe como aeronave de fuselagem larga, mas com custos de aeronave estreita, deverá permitir grandes conquistas ao Norte-Nordeste e até para o Sudeste, dado seu gigante alcance.

É uma aeronave que conseguirá transportar a mesma quantidade de passageiros que o A321 LR, porém consegue ir até 15% mais longe. Se a TAP tivesse o A321 XLR, poderia lançar Lisboa Salvador com ele, algo que até aqui não fez com o A321 LR.

E, como dissemos, muito provavelmente, já há companhia europeia planejando esse fenômeno de avião para voar ao Nordeste: sim, a Iberia.

A companhia, segundo palavras do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho prevê iniciar operações em 2025 para Recife e Fortaleza a partir de Madri, para onde já voou em 2011 por poucos meses.

O XLR certamente conseguirá dar melhores resultados à aérea. A Iberia prevê operar com aeronave de 182 assentos, mantendo a classe Business.

Fico por fim com uma dúvida se a Iberia, eventualmente, não se valerá também, à semelhança da TAP de aeronave de fuselagem larga para transportar cargas e passageiros do Brasil para a Espanha.

Muitas outras rotas serão possíveis. Os narrow (fuselagem estreita) poderão ajudar a fazer valer na prática o termo: localizações mais próximas de EUA e Europa.

Ainda, o Norte e o Nordeste brasileiros possuem grandes mercados consumidores, e são também destinos muito atrativos para estrangeiros. Essas aeronaves ajudarão a reduzir a superconcentração de voos internacionais no Sudeste.

Latam voará com o A321XLR

Não esqueçamos que a Latam, conforme comentário realizado de maneira exclusiva à coluna em 2023, demonstrou interesse em voar de Lisboa para Fortaleza com a aeronave revolucionária.

É extremamente coerente que a Latam, que está crescendo em market share e retomou a liderança no Brasil, mas que não tem grande oferta de assentos internacionais no Nordeste dê esse passo a partir do momento que receba o XLR, algo que pode acontecer em 2025.

Ao Diário do Nordeste, o CEO da companhia Jerome Cadier reafirmou a prioridade dada a Fortaleza dentro da companhia.

O A321 XLR poderá ainda incrementar frequências entre Fortaleza e Miami novamente. No pré-pandemia, eram 5 partidas semanais com o gigante-médio Boeing 767-300 para até 220 passageiros.

Fim dos widebodies no Norte-Nordeste?

É aí que a aviação consegue ser muito interessante e mostrar que as aeronaves mais eficientes e do tamanho dos mercados nordestinos menores não são a resposta para tudo.

Isso porque companhias como TAP e Latam não renunciaram a seus aviões gigantes no Nordeste. Salvador, Fortaleza e Recife mostram que o single aisle (corredor único) não pode reinar sozinho, tanto porque os mercados são maiores nessas 3 cidades, quanto as cidades têm muita carga a ser escoada para a Europa e EUA.

Cargas

Nas três cidades nordestinas, os voos para Lisboa com a TAP são realizados com o Airbus 330 que chega a transportar em média, mais de 7 mil kg de carga nos porões, algo inimaginável para qualquer aeronave de corredor simples.

O A321 LR, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), consegue transportar uma quantidade de carga entre Europa e Natal 10 vezes menor que o A330.

Ainda, a mudança de legislação no Ceará não fez a Latam desistir de usar o widebody Boeing 787-9 nos voos entre Fortaleza e Miami. Isso porque antes, os voos só poderiam ser realizados com aeronaves de fuselagem larga para que permitisse descontos de ICMS à Latam.

Agora, o Decreto 35547 de 2023 do Estado do Ceará não pede mais aeronaves maiores para voos internacionais, tanto que a Latam fará Santiago com o A320-Neo. Ainda assim, Fortaleza-Miami é realizado com o grande 787 levando, em média, 6 mil kg de carga para os EUA.

Ainda, no seu incentivo internacional para voos adicionais para a Europa, a concessionária do aeroporto de Fortaleza Fraport consignou que apenas aeronaves categoria E seriam elegíveis à isenção de taxas de pouso, justamente aeronaves de fuselagem larga.

Isso acontece porque as aeronaves categoria E, são maiores e transportam próximo de 300 passageiros, diferentemente dos narrowbodies que aqui tratamos.

