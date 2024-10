Mega Feira da Casa Própria oferta 12 mil imóveis populares e de alto padrão em Fortaleza

Cerca de 12 mil unidades habitacionais estão à venda na Mega Feira da Casa Própria deste ano. Organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Lopes Immobilis, o evento tem início nesta quarta-feira (30), no shopping RioMar Fortaleza, e segue até a próxima segunda (4).

Os imóveis serão ofertados por cerca de 20 construtoras e vão desde opções do programa federal Minha Casa, Minha Vida, até empreendimentos de alto padrão.

A expectativa da organização da feira é de movimentar mais de R$ 50 milhões em seis dias de negócios.

Experiência na feira

Na feira, o público terá acesso a imóveis em diferentes estágios: na planta, em construção, prontos para morar e lotes. Serão ofertadas pela Caixa Econômica Federal, patrocinadora do evento, condições exclusivas, crédito pré-aprovado e outras facilidades no pagamento dos imóveis.

Para o superintendente da Caixa, Luís Gurgel, a participação do banco no feira simboliza a reafirmação do "compromisso em facilitar o acesso à habitação para todos os cearenses, oferecendo a oportunidade de explorar a oferta de milhares de imóveis no mesmo local e contar com a nossa equipe especializada. É um passo importante para quem deseja realizar o sonho da casa própria", pontua.

Também estarão em destaque na exposição, segundo o Sinduscon-CE, empreendimentos que podem ser adquiridos com recursos do Entrada Moradia Ceará — programa do Governo do Estado direcionado a famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil.

Serviço

Mega Feira da Casa Própria 2024

Data: 30 de outubro a 4 de novembro

Local: Shopping RioMar Fortaleza, Papicu

Horário: 10h às 22h