Dólar fecha no maior valor em mais de 3 anos após incerteza sobre corte de gastos

O dólar subiu a R$ 5,76 nesta terça-feira (29), atingindo o maior valor desde março de 2021. Durante a manhã, a moeda norte-americana chegou a registrar uma leve queda, com a cotação próxima a R$ 5,69, mas a situação se reverteu ao longo da tarde, principalmente após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A moeda acumula uma alta de 5,75% em outubro e 18,61% em 2024. No cenário da bolsa de valores, o índice Ibovespa, da B3, apresentou um desempenho negativo, fechando em 130.730 pontos, com uma queda de 0,37%. O índice, que abriu em alta, viu sua trajetória se inverter ainda na manhã, refletindo a instabilidade do mercado.

POR QUE O DÓLAR SUBIU?

A depreciação das moedas latino-americanas, incluindo o real, está ligada às crescentes tensões eleitorais nos Estados Unidos. A possibilidade de um retorno de Donald Trump à presidência gera apreensão entre os investidores, pois uma nova rodada de aumentos de tarifas comerciais pode fortalecer o dólar globalmente. Além do real, pesos chilenos e colombianos também sofreram desvalorização significativa.

Internamente, as declarações de Haddad sobre a indefinição do pacote de cortes de gastos contribuíram para a reação negativa do mercado. O ministro indicou que ainda não há números fechados nem uma data para a divulgação do plano, gerando incertezas entre os investidores.

Embora o encontro entre Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estivesse agendado para quarta-feira, foi antecipado para a noite desta terça, no Palácio da Alvorada, na esperança de trazer clareza às diretrizes econômicas do governo.