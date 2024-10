Mega-Sena acumula novamente e premia R$ 105 milhões nesta sexta (1º)

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e o prêmio está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio, que será na sexta-feira (1º). Após nenhum apostador acertar os seis números do concurso 2791, realizado nessa terça-feira (29), o público terá uma nova chance de concorrer ao prêmio milionário.

As dezenas sorteadas no último sorteio foram: 02 - 03 - 11 - 25 - 37 - 43

A quina teve 127 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 40.720,36. Já a quadra registrou 9.900 ganhadores, com prêmio de R$ 746,24 para cada.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, pelo site da Caixa, ou pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco). No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h.