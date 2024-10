Planet Smart City entra no mercado de condomínios fechados e mira R$ 500 milhões

A construtora multinacional Planet Smart City, especializada no segmento de bairros inteligentes, está debutando no mercado de condomínios fechados no Ceará.

A meta da empresa é lançar 10 vilas fechadas em Aquiraz, devendo atingir um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 500 milhões, projeta Susanna Marchionni, CEO da Planet no Brasil.

Legenda: Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil Foto: Divulgação

O primeiro desses empreendimentos, o Villa del Sole, foi anunciado a um grupo de agentes do mercado imobiliário na terça-feira (29) e será lançado oficialmente em novembro. O projeto prevê 51 lotes residenciais (a partir de 150 m²) e 70 apartamentos e ficará dentro do Smart City Praia Bela Private.

Segundo a executiva, a ideia nasceu de uma demanda do próprio mercado. "Todos sempre falam que a qualidade da Planet é espetacular e nos perguntam porque a gente não fazia um condomínio fechado. Então, surgiu a ideia de fazer essas mini vilas com áreas verdes, partes comerciais e restaurantes", conta Susanna, italiana que lidera a companhia no País há 10 anos.

Ela ressalta que o projeto respeita os conceitos urbanísticos da construtora, que já são consagrados no setor imobiliário do Estado. "O desafio é que o mercado passe a nos conhecer e a nos associar também a nesse novo perfil de produto", diz.

As obras iniciais já terão início em novembro, com a previsão de serem concluídas em 20 meses.

