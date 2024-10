Super condomínios ganham força em Aquiraz e Eusébio com projetos bilionários

"As áreas de Eusébio para grandes empreendimentos estão esgotadas. Na região de Aquiraz, as grandes áreas disponíveis, até um certo limite, já estão negociadas com a Terra Brasilis por meio de contratos de parceria e permuta com as famílias proprietárias dessa área, existindo ainda algumas áreas pequenas, que são passíveis de urbanização para condomínios de casas ou pequenos loteamentos", comenta o executivo.